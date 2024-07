Wada letalna to zaburzenie upośledzające funkcjonowanie organizmu w znacznym stopniu. W konsekwencji prowadzi do poronienia samoistnego, porodu niewczesnego, zgonu wewnątrzmacicznego lub przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka.

Według danych GUS z 2006 roku w Polsce wady letalne występują u 3% populacji. W 2007 roku z takimi wadami urodziło się w Polsce około 11600 noworodków (zobacz badania).

Wykrywanie wad letalnych

Dzieci z wadami letalnymi zazwyczaj umierają jeszcze przed narodzinami. Nawet jeśli przyjdą na świat, to ich rokowania na przeżycie są nikłe. Wada letalna może być rozpoznana podczas nieinwazyjnych badań prenatalnych już w I trymestrze, tj. około 10-14 tygodnia ciąży.

Rodzaje wad letalnych

Rodzajów wad letalnych jest naprawdę wiele. Prowadzą one m.in. do bezczaszkowia, rozszczepu kręgosłupa czy też bezmózgowia. Jednak najczęściej występujące i prowadzące z reguły do pewnej śmierci wśród dzieci są wady letalne układu nerwowego, krwionośnego i kostnego.

Leczenie wad letalnych

W Polsce można dokonać aborcji na dzieciach z wadami letalnymi. Rodzice, którzy zdecydują się jednak urodzić dziecko, mogą szukać pomocy w hospicjach. Oferują one wsparcie podczas ciąży i opiekę nad maluchem po urodzeniu.