USG dopochwowe, określane także jako USG transwaginalne, USG przezpochwowe pozwala wcześnie zdiagnozować wiele schorzeń. Na badanie ginekologiczne udaj się z opróżnionym pęcherzem moczowym.

Na czym polega badanie pochwy USG?

Podczas USG transwaginalnego kobieta znajduje się w pozycji leżącej. Należy zdjąć ubrania od pasa w dół oraz ugiąć nogi. Na końcówkę sondy nakłada się posmarowaną żelem powłoczkę lateksową, którą jest najczęściej prezerwatywa. Jeżeli fale ultradźwiękowe napotkają na swojej drodze niepokojący objaw, np. pęcherzyki powietrza, lukę w tkankach czy ciało obce, zostają odbite. Obraz USG widoczny jest na monitorze komputera, który ma przed sobą lekarz. Na podstawie badania transwaginalnego opisuje on stan układu rozrodczego. Wynik może być przedstawiony na zdjęciu, filmie lub zostać opisany.

Czy USG dopochwowe jest szkodliwe?

Nie musisz się martwić – badanie transwaginalne nie jest szkodliwe, ani bolesne. Niewielki odsetek kobiet skarży się na lekki dyskomfort, który szybko przechodzi. Kilkanaście minut, które poświęcisz na USG dopochwowe da Ci odpowiedź na pytanie, czy w Twoim układzie rozrodczym nie zachodzą niebezpieczne zmiany.

USG transwaginalne pozwala wykryć wiele niebezpiecznych chorób

USG dopochwowe jest konieczne, jeśli planujesz ciążę lub spodziewasz się dziecka (wykonuje się je zazwyczaj w pierwszym trymestrze ciąży). Badanie ultrasonograficzne pozwala wykryć ciążę pozamaciczną oraz zagrożenia płodu. Pozostałe kobiety powinny wykonywać badanie transwaginalne profilaktycznie co dwa lata. Najlepiej wybrać się do ginekologa kilka dni po zakończeniu miesiączki. USG umożliwia zdiagnozowanie następujących schorzeń:

niewłaściwą budowę kości, mięśni i naczyń krwionośnych miednicy,

torbiele,

nowotwory

anomalie narządów płciowych.

Jeśli zaobserwujesz u siebie krwawienia i bóle podbrzusza, koniecznie zrób USG przezpochwowe. Badanie transwaginalne jest wskazane także w przypadku intensywnego bólu w trakcie okresu, obfitych miesiączek lub zaniku menstruacji.

Czym różni się USG dopochwowe od zwykłego USG?

Pierwsza różnica to rodzaj sondy, która w przypadku badania transwaginalnego jest podłużna, o grubości kilku centymetrów. Umieszcza się ją w pochwie. Badanie może być wykonane także u dziewic. Ważne, aby przed badaniem poinformować o tym lekarza. Jeśli błona dziewicza jest podatna na rozciąganie, nie należy obawiać się przerwania błony dziewiczej. USG dopochwowe nie wymaga specjalnego przygotowania, np. dużego wypełnienia pęcherza moczowego, jak to jest w przypadku USG jamy brzusznej. Badanie przezpochwowe jest też o wiele bardziej skuteczne.

Cena USG dopochwowego

USG dopochwowe można wykonać bezpłatnie w ramach ubezpieczenia NFZ, jeśli są ku temu wskazania medyczne. Do jego wykonania potrzebne jest skierowanie od ginekologa. Koszt badania transwaginalnego w prywatnej placówce jest uzależniony m.in. od wielkości miasta oraz doświadczenia zawodowego i renomy lekarza, który je wykonuje. Waha się od 100 do 200 złotych. W zależności od placówki, jest to cena samego badania lub także konsultacji z lekarzem. USG dopochwowe nie jest wykonywane profilaktycznie, więc warto uwzględnić je, planując budżet.