Małgorzata Socha chętnie odzywa się do fanów za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Tym razem miała im do przekazania bardzo ważną wiadomość. Pokazała zdjęcie z USG i poinformowała o ważnej sprawie. Ten post powinna przeczytać każda kobieta!

Małgorzata Socha to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Gwiazda ma na swoim koncie dziesiątki ról w polskich filmach i serialach, które za każdym razem podbijały serca fanów. Wielbiciele aktorki chętnie śledzą jej poczynania nie tylko w hitowych polskich produkcjach, ale także obserwują jej życie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Małgorzata Socha tylko na swoim Instagramie zgromadziła ponad 1 mln obserwatorów! To jeden z najlepszych wyników w polskim show biznesie, a teraz gwiazda postanowiła wykorzystać swoje zasięgi w ważnej sprawie.

Małgorzata Socha na swoim instagramowym profilu nagle opublikowała zdjęcie z USG. Niektórzy w pierwszej chwili pomyśleli, że aktorka ogłasza kolejną ciążę!

Jak się jednak okazało, gwiazda postanowiła poinformować swoich fanów, że była na badaniu USG piersi i właśnie odebrała wyniki. Aktorka przekazała, że jest zdrowa i postanowiła zachęcić wszystkie kobiety do regularnego badania się. Przypomnijmy, że aktualnie mamy Różowy Październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi.

A ja znowu w temacie piersi! Właśnie odebrałam wynik usg i tak - jestem zdrowa! Ale to tak ważne, by regularnie się badać. Mamy Różowy Październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. Kochane dziewczyny, ręka do góry, która już po wizycie albo ma umówioną?

- napisała Małgorzata Socha