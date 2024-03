Conan Kaźmierski regularnie odzywa się do swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. Syn Dagmary Kaźmierskiej chętnie dzieli się w tym miejscu swoją codziennością, a także często przemyca kadry ze swoich studiów medycznych. Tak się stało również i tym razem, kiedy to Conan Kaźmierski pokazał, jak wykonuje badanie USG. Syn "Królowej życia" zwrócił się również do fanów z ważnym pytaniem, a Ci od razu ruszyli do komentowania i zasypali Conana lawiną ciepłych słów.

Conan Kaźmierski pokazał zdjęcie z USG

Conan Kaźmierski zdobył ogromną popularność i sympatię fanów dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", w którym występował u boku swojej mamy Dagmary Kaźmierskiej. Teraz regularnie widujemy Conana na widowni "Tańca z gwiazdami", gdzie wspiera i dopinguje swoją mamę podczas jej tanecznych występów. A Dagmara Kaźmierska robi naprawdę prawdziwą furorę w "Tańcu z gwiazdami". W programie często też wspomina o swoim ukochanym synu, z którego jest bardzo duma. Od dawna też podkreśla, jak bardzo podziwia swojego syna za ciężką pracę, jaką Conan wkłada w swoje studia medyczne.

I właśnie na Instagramie Conana Kaźmierskiego pojawiły się nowe kadry związane z jego studiami medycznymi. Syn "Królowej życia" pokazał, jak wykonuje badanie USG i przy okazji zadał swoim fanom bardzo ważne pytanie.

No dobra, kto chociaż raz miał badanie USG? - zwrócił się do swoich fanów Conan Kaźmierski

Fani szybko zasypali Conana lawiną ciepłych słów i przy okazji oczywiście odpowiadali na zadane przez niego pytanie. Nie zabrakło również komplementów na temat przyszłego pana doktora!

Taki Pan doktor to codziennie mógłby mnie badać

U takiego przystojnego doktora to nie miałam okazji być, ale u takich przeciętniaków oczywiście, że tak

Fajnie, że lubisz to, co robisz. Praca powinna być przyjemnością, a nie koniecznością - piszą internauci

Jak myślicie, jaką zatem specjalizację wybierze dla siebie Conan? Jakiś czas temu w rozmowie z Party.pl syn Dagmary Kaźmierskiej uchylił rąbka tajemnicy w tym temacie.

Mnie bardzo interesuje chirurgia plastyczna. Fajnie mi się to robiło, jak miałem z tym do czynienia na praktykach w tamtym roku - mówił

Czy tak rzeczywiście się stanie? O tym zapewne przekonamy się wkrótce. Trzymamy zatem mocno kciuki za Conana i jego studia medyczne!

