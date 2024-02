Córki Katarzyny Figury z roku na rok budzą coraz większe zainteresowanie wśród opinii publicznej. One same zresztą chętniej korzystają z mediów społecznościowych, gdzie pokazują urywki ze swojego życia. Ostatni post Kaszmir na pierwszy rzut oka mógł zaskoczyć wiele osób.

Oprócz tego, że Katarzyna Figura od lat utrzymuje swoją pozycję w czołówce polskich aktorek, przede wszystkim spełnia się również jako mama dwóch córek - urodzonej w 2002 roku Koko i w 2005 roku Kaszmir. Dorosłe już pociechy niekiedy udzielają z mamą wywiadów i opowiadają o swoich planach na przyszłość. Czy któraś z nich pójdzie śladami sławnej rodzicielki?

Okazuje się, że starsza córka studiuje reżyserię w Paryżu. Kaszmir z kolei przyznała w jednym z wywiadów, że aktorstwo nie do końca jest drogą, którą chciałaby obrać w życiu.

To chyba nie do końca jest to, co chciałabym robić. To nie do końca dla mnie. Chcę sobie dać jak najwięcej czasu i przestrzeni na poznawanie siebie. To wszystko na pewno będzie się zmieniać

- powiedziała w ''Dzień Dobry TVN''.