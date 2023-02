Córka Sabiny Jeszki trafiła do szpitala. Znana piosenkarka, m.in. z programów "Jaka to melodia" czy "Mam talent", pokazała na swoim Instagramie zdjęcie dziewczynki ze szpitalnego łóżka i dodała dramatyczny post! Wczoraj świat się dla mnie na chwilkę zatrzymał, ale chyba Ktoś, nad nami czuwa ❤️ Dziękujemy za tyle miłości - napisała gwiazda. Co się stało córce Sabiny Jeszki? Sabina Jeszka nie zdradziła, co się stało jej dwuletniej córce. Poinformowała jednak fanów, że jest już dobrze, ale Anastazja musi przejść badania: Nie martwcie się ciocie Instagramowe, jest już dobrze, ale musimy zrobić ostatnie badania. Jak dojdę do siebie to powiem wam, co się stało - dodała piosenkarka. Na InstaStories pokazała również nagranie z uśmiechniętą dziewczynką: Anastazja, jak widać na załączonym obrazku, jest już pełna sił, a jak to stara się nam przekazać: "a przestańcie się martwić". Dziękujemy za każdą wiadomość Małej Anastazji życzmy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do zdrowia! Wyświetl ten post na Instagramie. Wczoraj świat się dla mnie na chwilkę zatrzymał, ale chyba Ktoś, nad nami czuwa ❤️ Dziękujemy za tyle miłości ❤️ #milosc #love Post udostępniony przez Sabina Jeszka (@sabinajeszka) Cze 7, 2019 o 11:43 PDT Wyświetl ten post na Instagramie. ...