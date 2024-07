Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na mocy umowy o pracę. W umowie zleceniu można mówić np. o płatnej przerwie w wykonywaniu zleceń.

Zleceniobiorcy z tytułu umowy zlecenia przysługują tylko takie uprawnienia, które regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego (a nie Kodeksu pracy) i przez treść umowy.

Umowa zlecenie a umowa o pracę

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, zatem przepisy dotyczące tej formy umowy znaleźć można w Kodeksie cywilnym (zobacz tekst ustawy), stronami umowy są zleceniodawca i zleceniobiorca. Natomiast Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy) określa prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, czyli stron związanych na mocy umowy o pracę. Zgodnie z artykułem 22 §1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a także pod jego kierownictwem. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 734 § 1) zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności (usługi, zlecenia) dla zleceniodawcy. Nie ma natomiast wymogu, aby czas i miejsce pracy, było sprecyzowane w umowie.

Płatny urlop wypoczynkowy przy umowie o pracę

Pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy i nie może on zrzec się prawa do tego urlopu (art. 152 §1-2 k.p.). Wymiar urlopu zależy od stażu pracy pracownika – osoby ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat mogą liczyć na 20 dni urlopu w skali roku, natomiast pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim przysługuje 26 dni urlopu.

Urlop zleceniobiorcy, czyli płatna przerwa w wykonywaniu umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenia nie może być mowy o urlopie wypoczynkowym, gdyż to określenie zarezerwowane jest wyłącznie dla umów regulowanych przepisami Kodeksu pracy. Natomiast strony umowy (zleceniodawca i zleceniobiorca) mogą w warunkach umowy określić, czy zleceniobiorcy przysługuje płatna przerwa w wykonywaniu zlecenia.

W sytuacji, gdy w sposobie wykonywania czynności objętych umową zleceniem można zauważyć cechy właściwe dla umowy o pracę (wykonanie w określonym miejscu i czasie, pod kierownictwem przełożonego, osobiście itd.), a zleceniobiorca zdecyduje się wystąpić do sądu pracy w celu ustalenia, czy umowa zlecenie nie powinna być faktycznie umową o pracę i sąd przyzna mu rację, ma on prawo do ubiegania się m.in. o ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

