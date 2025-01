Anna Wyszkoni urodziła się 21 lipca 1980 roku w Tworkowie, niewielkiej miejscowości w województwie śląskim. Muzyczne powołanie odkryła już w młodym wieku, co zaprowadziło ją w 1996 roku do zespołu Łzy. To właśnie z tą grupą odniosła swoje pierwsze spektakularne sukcesy.

Anna Wyszkoni dodała niepokojący wpis

Anna Wyszkoni podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" przypomniała swoim fanom takie piosenki, jak "Agnieszka", czy "Czy ten pan i pani". Fani byli zachwyceni i śpiewali razem z piosenkarką. Na twarzy Ani zobaczyć można było wyraźne zadowolenie, jednak dzień po sylwestrze piosenkarka dodała na swoje social media nowy post, w którym przyznała się, że ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych. Tatuaż wokalistki oddawać ma podsumowanie jej ubiegłego roku.

Ile bym nie wrzuciła zdjęć podsumowujących, to mój 2024 rok zawarty jest w tym małym tatuażu. Ten rok był prawdziwym wyzwaniem, ale dał mi też ogromnie dużo szczęścia. Wiele się o sobie nauczyłam. Jestem wdzięczna za każdy jego dzień. Bałam się, ale skoczyłam. Spadałam, rozłożyłam spadochron, leciałam, prawie uderzyłam o ziemię z niebezpieczną prędkością, ale wyhamowałam i stanęłam na nogi. Taki był ten rok. Stoję… i jestem gotowa na kolejny lot - napisała Ania Wyszkoni.

Pod fotografią tatuażu pojawiło się wiele komentarzy, które sugerowały, że fani Wyszkoni są cały czas przy niej i zawsze może na nich liczyć.

Leć i nigdy się nie zatrzymuj.

Pięknie napisane. Nasza odważna Ania. Podziwiam od lat, ciągle zaskakujesz i dajesz taką wiarę, że wszystko się uda jeśli się chce… Dziękuję za ten wspaniały rok.

Kosmitko moja ulubiona! Leć! Lataj! Zdobywaj i odkrywaj! Bądź sobą! - pisali fani.

Kariera muzyczna Ani Wyszkoni

Anna Wyszkoni to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, której muzyczna kariera trwa już ponad dwie dekady. Znana zarówno z działalności w zespole Łzy, jak i z solowych projektów, artystka zaskarbiła sobie sympatię milionów słuchaczy w Polsce. Łzy wylansowały takie przeboje, jak "Agnieszka", "Narcyz się nazywam" czy "Oczy szeroko zamknięte". Piosenki te szybko stały się hymnami młodzieży przełomu wieków. Zespół zdobywał liczne nagrody muzyczne, w tym Fryderyki oraz Eska Music Awards. Wokal Anny, wyróżniający się ciepłem i emocjonalnością, był jednym z kluczowych elementów ich sukcesu.

Po latach działalności z Łzami Wyszkoni postanowiła pójść własną drogą. W 2010 roku oficjalnie rozpoczęła karierę solową, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Jej pierwszy solowy album Pan i Pani (2009) osiągnął ogromny sukces komercyjny, a utwór "Czy ten pan i pani" stał się jednym z najczęściej granych w polskich stacjach radiowych. Kolejne lata przyniosły następne albumy, które potwierdziły pozycję Anny Wyszkoni na polskiej scenie muzycznej.

Życie prywatne Ani Wyszkoni

Anna Wyszkoni jest matką dwójki dzieci – syna Tobiasza (z poprzedniego związku) oraz córki Poli, którą ma z Maciejem Durczakiem, swoim obecnym partnerem i menedżerem. W 2016 roku artystka publicznie przyznała, że zmagała się z nowotworem tarczycy. Operacja oraz leczenie pozwoliły jej wrócić do zdrowia, a historia walki z chorobą stała się inspiracją dla wielu ludzi. Anna, nie ukrywając trudności, mówiła o potrzebie czerpania siły z miłości i wsparcia najbliższych. Dziś Anna Wyszkoni to dojrzała artystka z bogatym dorobkiem, która wciąż zachwyca swoją twórczością. Jej koncerty cieszą się niesłabnącą popularnością, a każde kolejne wydawnictwo budzi zainteresowanie zarówno fanów, jak i krytyków.

Muzyka Anny Wyszkoni to połączenie popu, rocka i ballady. Jej teksty, często osadzone w tematyce miłości, straty i nadziei, trafiają w serca słuchaczy. Artystka znana jest także z dbałości o detale w swoich koncertach oraz teledyskach, które odzwierciedlają jej wrażliwość i artystyczny perfekcjonizm.