Wartości odżywcze tilapii nie skłaniają do jedzenie tego gatunku ryby. Tilapia hodowana jest na masową skalę, ma bardzo dobry smak, ale niewiele korzystnych dla zdrowia właściwości. Wartości odżywczych ryby nie poprawia także zawartość białka, gdyż tilapia ma jedynie jego niewielkie ilości.

Reklama

Tilapia – garść podstawowych informacji o rybie

Tilapia jest słodkowodną rybą hodowlaną. Waży średnio 0,6 kilograma. Tilapia to ryba bardzo chętnie kupowana przez konsumentów – jest drugim pod względem wielkości produkcji hodowlanym gatunkiem ryb na świecie. Naturalnie występuje w Afryce. Do Europy sprowadzana jest głównie z Indonezji i Hondurasu. Kilogram ryby kosztuje około 30 złotych.

Walory kulinarne tilapii

Jednym z powodów popularności tilapii jest jej delikatny, lekko miętowy smak. Rybę łatwo się filetuje, nie zawiera drobnych ości, ma zwartą strukturę mięsa. Tilapię można smażyć, piec lub przygotować w wywarze rybnym – na przykład w połączeniu z warzywami i krewetkami.

Wartości odżywcze tilapii

Tilapia to chuda ryba o białym kolorze. W 100 gramach tilapii jest 129 kalorii. Ryba zawiera niewielkie ilości zbawiennych dla pracy serca i mózgu kwasów tłuszczowych omega-3, a to ten składnik sprawia, że zaleca się jedzenie ryb. Ma też mało białka – około 15 gramów na 100 gramów ryby. Tilapia to także znikome ilości witamin A, D, E, K – rozpuszczalnych w tłuszczach.

Tilapia – poglądy przeciwników

Przeciwnicy połowu tilapii twierdzą, że masowe hodowle tej ryby negatywnie oddziałują na środowisko – środki chemiczne odprowadzane są bezpośrednio do wody. Akweny wodne, w których ryba jest hodowana, zawierają dużo toksyn, które pochodzą m.in. z pasz. Tilapia zawiera kwas arachidonowy, który powoduje m.in. niszczenie naczyń krwionośnych i starzenie się komórek.

Zobacz także

Tilapię dobrze jest jeść sporadycznie, np. raz w miesiącu.