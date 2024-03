Izabela Janachowska prezentuje się nieskazitelnie nie tylko na czerwonym dywanie, ale również i na co dzień. Podczas spaceru z koleżankami prezenterka została zauważona przez paparazzi, którzy robili jej zdjęcia, gdy ta spacerowała po warszawskich ulicach. Jak zawsze jej stylizacja nie zawiodła, ale największą furorę zrobiła jej torebka, której marka produkuje najdroższe modele na świecie!

Izabela Janachowska spaceruje z torebką za 200 tysięcy złotych

Izabela Janachowska to z pewnością jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Prowadząca "W czym do ślubu?" zawsze prezentuje się nieskazitelnie i przeważnie stawia na elegancje i szyk w swoich stylizacjach. Ostatnio dawno niewidziana Janachowska zachwyciła na koncercie Disneya w białym komplecie, a teraz została przyłapana na ulicach Warszawy przez paparazzi. Nie da się przejść obojętnie obok jej stylizacji, która składa się z czarnego futerka, dżinsów i białego sportowego obuwia. Jednak główną rolę odegrała w niej luksusowe torebka Hermes warta ok. 200 tysięcy złotych. Myślicie, że jest tyle warta?

