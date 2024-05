Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" postanowiła przerwać milczenie i poruszyć na Instagramie pewną kwestię, która nie daje jej spokoju.

Widzę, co potrafi napisać kobieta kobiecie- zresztą nie muszę szukać daleko, widzę, jak czasami, ktoś próbuje mi wbić szpilę. Co z Wami kobiety? Czy to naprawdę poprawia Wam poczucie własnej wartości? Dla mnie to powód do wstydu

Widzę, co potrafi napisać kobieta kobiecie- zresztą nie muszę szukać daleko, widzę, jak czasami, ktoś próbuje mi wbić szpilę. Co z Wami kobiety? Czy to naprawdę poprawia Wam poczucie własnej wartości? Dla mnie to powód do wstydu

Jej wpis jest naprawdę obszerny. Dawno nie była tak szczera.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" odkąd została popularna musi mierzyć się z ciągłą oceną. Musi zważać na słowa i zastanawiać się w jaki sposób konstruuje swoje wypowiedzi. Ciągle jest rozliczana ze swoich decyzji, z kwestii dotyczących dzieci, budowy domu czy finansów, którymi dysponuje. Zamieszanie wywołał nawet fakt, kiedy Bardowska zdradziła, gdzie pracuje. Dziś zaskoczyła fanów smutnym ale jednocześnie dającym do myślenia wpisem:

Anna Bardowska postanowiła zwrócić uwagę na zachowanie internautów, z którym tak często sama musi się mierzyć: