Meghan Markle zaskakuje zielonymi goframi na Dzień Świętego Patryka!

Meghan Markle uczciła Dzień Świętego Patryka, przygotowując dla rodziny zielone gofry. Księżna Sussex świętuje z najbliższymi, przy okazji dzieli się nowym daniem. Warto przypomnieć, że jej wcześniejsze popisy kulinarne wywołały spore zamieszanie w mediach społecznościowych i doczekały się nawet parodii w brytyjskiej telewizji. Co wyszło jej tym razem?

Meghan Markle zrobiła zielone gofry

Meghan Markle ponownie udowodniła, że dba o rodzinne tradycje i celebrację wyjątkowych dni. Tym razem księżna Sussex postanowiła uczcić Dzień Świętego Patryka w niecodzienny sposób – podając swojej rodzinie zielone gofry. Śniadanie zostało podane w domu Meghan i Harry’ego w Kalifornii, gdzie mieszkają wraz z dziećmi – Archiem i Lilibet.

Kolorowe gofry zostały ozdobione owocami i bitą śmietaną, a Meghan zadbała o to, by wyglądały jak uśmiechnięte buźki, co na pewno przypadło do gustu jej dzieciom. Do posiłku podano także zielone napoje, które dopełniły świątecznej atmosfery.

Kochamy ten temat przewodni. Dla dzieci i... dla nas. Udanego dnia św. Patryka! – napisała na Instagramie.

instagram.com/meghan/

Internauci uderzają w nowy program Meghan Markle na Netfliksie

​„With Love, Meghan” to amerykański program lifestylowy prowadzony i produkowany przez Meghan, księżną Sussexu. Premiera pierwszego sezonu miała miejsce 4 marca 2025 roku na platformie Netflix.

Program spotkał się z mieszanymi recenzjami. Niektórzy krytycy zarzucają mu brak autentyczności oraz porównują go niekorzystnie do programów takich jak te prowadzone przez Marthę Stewart czy Rachael Ray. Inni wskazują na niską oglądalność w porównaniu z wcześniejszymi projektami Meghan na Netflixie. Jednakże, mimo mieszanych opinii, program został odnowiony na drugi sezon, którego premiera planowana jest na jesień 2025 roku.

Po premierze Meghan Markle została wyśmiana w telewizji właśnie za jedno ze swoich popisowych dań, które nie przypadło do gustu internautom. Myślicie, że w przypadku zielonych gofrów będzie podobnie?

Meghan Markle dzieli się prywatnym życiem bez księcia Harry'ego

Mimo że Meghan i Harry prowadzą bardziej prywatny tryb życia po odejściu z brytyjskiej rodziny królewskiej, okazjonalnie dzielą się fragmentami swojego codziennego życia. Tak było i tym razem, gdy Meghan pokazała efekty swojej pracy w kuchni.

Fani księżnej Sussex szybko podchwycili temat i zaczęli komentować jej pomysłowość oraz rodzinne podejście do świętowania Dnia Świętego Patryka. Zielone gofry stały się internetowym hitem, a wielu internautów zapowiedziało, że chętnie skorzysta z inspiracji Meghan i wprowadzi podobne tradycje do swoich domów.

Książe Harry jednak nie bierze udziału w jej przedsięwzięciach medialnych, choć oboje promują wydarzenia takie jak m.in. Invictus Games. Syn króla Karola III ponoć nie zgodził się, by jego żona kręciła program dla Netfliksa w ich prywatnym domu. Nie chciał też, by pokazywała przed kamerą ich dzieci, co miało doprowadzić do spięć między małżonkami, ale w tej sprawie Harry pozostaje nieugięty.

