Gwiazdy kochają luksusowe marki i chętnie kolekcjonują w swoich szafach drogie torebki. Ceny niektórych z nich przyprawiają o zawroty głowy. Joanna Przetakiewicz, Anna Lewandowska, Izabela Janachowska czy Małgorzata Rozenek mają niejedną zdobycz wartości wakacji dla całej rodziny czy nawet luksusowego samochodu. Warte swojej ceny?

Te gwiazdy kochają luksusowe torebki. Która zapłaciła aż 150 tysięcy złotych?

Gwiazdy kochają modę i za stylowe perełki są skłonne zapłacić naprawdę wiele. Niedawno Małgorzata Rozenek została przyłapana na spacerze z psem z torebką za 11 tysięcy złotych, jednak to jeszcze nic z porównaniu z wieczorowym dodatkiem Anny Lewandowskiej, który osiąga ceny do 35 tysięcy złotych. W dodatku ostatnich dniach na Fashion Weeku w Paryżu, Anna Lewandowska zaprezentowała się w stylizacji za ponad 55 tysięcy złotych, z czego spora część to wartość innej jej torebki. Te sumy choć zawrotne to jeszcze nic w porównaniu z dodatkami, które ma w szafie inna z czołowych polskich gwiazd. Torebka z 150 tysięcy to dopiero szaleństwo. Kto skusił się na dodatek w cenie niejednego luksusowego auta? Zobaczcie nasze wideo.

