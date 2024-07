Gdy myślisz o natychmiastowym zrzuceniu kilku kilogramów, na myśl przychodzi Ci szybka dieta odchudzająca. Pamiętaj jednak, że ważne jest aby zrzucić zbędne kilogramy, ale w taki sposób, aby nie martwić się później, że szybciej powrócą niż zostały zrzucone.

Regularność podczas diety to podstawa

Gdy myślisz o szybkim zrzuceniu zbędnych kilogramów, na myśl przychodzą ci od razu słowa – sałata, głód, osłabienie. Kierując się prostą zasadą – jedz mniej, ale częściej – zdobędziesz upragniony efekt. Racjonalna dieta (nawet ta odchudzająca) powinna opierać się na 5 posiłkach dziennie w małych porcjach – wtedy nasz organizm przyspieszy przemianę materii i spali więcej kalorii. Ważna jest też zmiana przyzwyczajeń żywieniowych, rezygnacja z fast foodów czy alkoholu (idealne przykłady „bomby kalorycznej”).

Szybka dieta odchudzająca?

Szybka dieta odchudzająca nie istnieje, jeżeli traktujesz ją jako głodówkę czy obniżenie liczby posiłków do minimum, ponieważ chwilę po ekspresowej diecie pojawi się efekt jojo, który nie tylko spowoduje powrót do wcześniejszej wagi, a też skutkować będzie nabraniem kilogramów „na zapas”. Tak właśnie działa nasz organizm – gdy zabierasz mu dostęp do składników odżywczych, później on sam będzie domagał się więcej i więcej.

Jakość diety ma znaczenie

Odchudzanie jest szczególnym okresem dla naszego organizmu, dlatego warto dostarczać mu najlepsze składniki, bogate w cenne minerały. Polecane diety odchudzające, opierające się w dużej mierze na warzywach i owocach, nie są ułożone tylko dlatego, aby dostarczać mniejszej ilości kalorii dla organizmu, ale także dlatego, że to właśnie w tych produktach znajdziemy najwięcej witamin i składników potrzebnych do pracy organizmu. Niestety słodycze, alkohol, słodkie napoje gazowane to tylko puste kalorie, które nie mają żadnej wartości odżywczej, a jeszcze dodatkowo „chętniej” niż inne produkty sprawiają, że puchniemy – dosłownie.

Wpadnij w rutynę – to działa podczas odchudzania

Podstawą racjonalnego odchudzania jest powtarzalność. Tak, rutyna w spożywaniu posiłków pomoże ci unormować cykl biologiczny, przez co wyrówna przemianę materii i przyspieszy spalanie kalorii. Trzymaj się żelaznych zasad – posiłki o stałych godzinach, węglowodany rano (płatki zbożowe, chleb), białko wieczorem (chude mięso, ryby). Miej przy sobie zawsze butelkę wody. Nawadnianie organizmu przy intensywnej diecie to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu – gdy zapomnisz o tym, to efekt spadku wagi będzie równał się tylko i wyłącznie odprowadzeniu wody z organizmu, a nie faktycznemu odchudzeniu.

Gdy będziesz się trzymać tych zasad, możesz zrzucić do 1,5 kg tygodniowo.

Zastosuj też sekret tybetańskich mnichów – ciepłe posiłki. Staraj się, aby na śniadanie, obiad i kolację spożywać ciepłe posiłki – ponieważ to one wpłyną pozytywnie na działanie twojego organizmu. Zimne dania wymagają od naszego ciała większego wysiłku, a sam pokarm jest wolniej trawiony w naszym organizmie.

Ruch w diecie

Gdy zależy ci na szybkim zrzuceniu zbędnych kilogramów, niestety należałoby również zacząć się ruszać... Pływanie, jazda na rowerze czy jogging to idealne formy aktywności fizycznej, które w szybkim czasie pomogą ci spalić tłuszcz z organizmu, ale również wprawią cię w dobry nastrój.

Przed podjęciem decyzji o odchudzaniu warto pamiętać, że każdy organizm reaguje inaczej, a planowanie zrzuconych kilogramów może doprowadzić tylko do frustracji. Najlepiej po prostu wprowadzić zmiany i restrykcyjnie się ich trzymać, a efekty przyjdą same. Niestety szybka dieta odchudzająca, opierająca się na głodówkach, spowoduje tylko szkody dla zdrowia, a efekty po odchudzaniu szybko zastąpione będą nadmiernym nabieraniem wagi.

