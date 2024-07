Dieta Dukana to szybka dieta odchudzająca. Opiera się przede wszystkim na białku. Dla poszukujących diety cud szczególnie kuszące może być jedno z założeń diety Dukana: możesz jeść ile chcesz, o ile jesz produkty przewidziane w planie. Czy dieta Dukana rzeczywiście jest skuteczna? Zdania są podzielone.

Kim jest doktor Dukan?

Pierre Dukan urodził się w 1941 we Francji. Jest lekarzem i dietetykiem. Swoją najpopularniejszą książkę, w której sformułował najważniejsze zasady diety proteinowej, opublikował w 2000 roku. „Nie potrafię schudnąć” stała się bestsellerem w wielu krajach, także w Polsce, a dieta białkowa stała się jedną z najmodniejszych diet. Książka Dukana wciąż jest wznawiana i uzupełniana, np. o przepisy specjalnie dla Polaków.

Cztery fazy diety Dukana

Celem diety Dukana jest stopniowa redukcja wagi, o około kilogram tygodniowo, i utrzymanie jej w dłuższej perspektywie. Plan tej diety składa się z czterech etapów.

Podczas pierwszego trzeba jeść wyłącznie produkty ze specjalnej listy 72 pokarmów ubogich w tłuszcz, za to bogatych w proteiny.

Na tej liście znajdują się, m.in.

mięso kurczaka i indyka,

jaja,

ryby

nabiał.

Ta faza diety białkowej trwa przeciętnie 5 dni i prowadzi do szybkiej utraty wagi. Jedynym dopuszczalnym produktem zawierającym węglowodany są wtedy otręby owsiane, stymulujące perystaltykę jelit i zapobiegające zaparciom. W trzech kolejnych fazach planu stopniowo zwiększa się udział węglowodanów i innych składników odżywczych w codziennym jadłospisie. Ostatnia faza jest nieograniczona w czasie i zakłada jeden dzień w tygodniu, kiedy je się wyłącznie produkty białkowe. Podczas czwartej fazy zalecana jest także regularna aktywność fizyczna.

Zalety diety Dukana

Przede wszystkim szybka utrata wagi jest bardzo motywująca do kontynuowania diety. Ponadto dieta Dukana nie jest szczególnie wymagająca, jeśli chodzi o przygotowywanie posiłków. Produkty proteinowe z listy Dukana są powszechnie dostępne w sklepach i na targach. Zaletą tej diety jest też brak dziennego limitu kalorii. Przez pierwsze dwa tygodnie można jeść tyle, ile się chce produktów wysokobiałkowych, o ile nie zawierają dużych ilości soli i tłuszczu. Brzmi jak opis diety cud, prawda? To tylko jedna strona medalu.

Wady diety Dukana

W pierwszych dniach diety Dukana możliwe jest wystąpienie dość uciążliwych efektów ubocznych, takich jak nieprzyjemny zapach z ust, suchość w ustach, ciągłe zmęczenie, zawroty głowy, problemy ze snem i nudności związane z radykalnym ograniczeniem węglowodanów. Wiele osób na diecie Dukana cierpi też na zaparcia.

Kontrowersje związane z dietą Dukana

Niektórzy specjaliści twierdzą, że diety opierające się na jednej kategorii produktów nie są w stanie dostarczyć ludzkiemu organizmowi wystarczającej ilości składników odżywczych. Ponadto mogą one zwiększać ilość cholesterolu we krwi i prowadzić do chorób układu krążenia. Wysokobiałkowa dieta jest też obciążająca dla nerek i wątroby, dlatego nie mogą jej stosować osoby cierpiące na choroby tych narządów.

Decyzja o przejściu na tak radykalną dietę, jak dieta Dukana, zawsze powinna być poprzedzona konsultacjami z dietetykiem. Dzięki fachowej poradzie specjalisty mamy szansę na trwałą utratę wagi bez poważnych efektów ubocznych.

