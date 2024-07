Przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia jest jedną z zasad obowiązujących w diecie odchudzającej brzuch. W odchudzeniu brzucha pomoże włączenie do diety większej ilości błonnika oraz pełnowartościowych białek, a ograniczenie nasyconych tłuszczów i cukru.

Zasada 1. Produkty, których należy się wystrzegać w diecie odchudzającej brzuch

Produkty, które zawierają dużo szybko przyswajalnych węglowodanów sprzyjają odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Do tych produktów należą wysokoprzetworzone słodycze (ciastka, batony, wafelki, czekolady nadziewane itp. itd.), ale również białe pieczywo (z mąki pszennej oczyszczonej) i białe makarony. Równie niekorzystne - również ze względu na zawartość tłuszczów nasyconych są produkty typu fast food (hamburgery, hot dogi, frytki itp.) jak i chipsy i produkty smażone. Ograniczyć należy również sól, która powoduje zatrzymanie wody w organizmie. Wyłączenie lub znaczne ograniczenie w diecie tych produktów będzie pierwszym krokiem do szczupłego brzucha, ale też do wzrostu poziomu energii i poprawy samopoczucia.

Zasada 2. Co jest zalecane w diecie odchudzającej brzuch?

Woda . Organizm potrzebuje nawodnienia, aby tracić kilogramy i spalać tłuszcz. Łatwo policzyć ile wody dziennie powinno się wypijać – na każdy kilogram ciała powinno się dostarczyć 30 ml wody dziennie. Wody, a nie na przykład sztucznie dosładzanych soków owocowych, bo te nie będą już sprzyjały chudnięciu.

. Organizm potrzebuje nawodnienia, aby tracić kilogramy i spalać tłuszcz. Łatwo policzyć ile wody dziennie powinno się wypijać – na każdy kilogram ciała powinno się dostarczyć 30 ml wody dziennie. Wody, a nie na przykład sztucznie dosładzanych soków owocowych, bo te nie będą już sprzyjały chudnięciu. Błonnik . Przyspiesza metabolizm i wspomaga odchudzanie. Produkty bogate w błonnik to m.in. pełnoziarniste pieczywo, makarony, surowe warzywa, płatki owsiane, owoce, kasza jęczmienna, kasza gryczana, suszone owoce, nasiona roślin strączkowych.

. Przyspiesza metabolizm i wspomaga odchudzanie. Produkty bogate w błonnik to m.in. pełnoziarniste pieczywo, makarony, surowe warzywa, płatki owsiane, owoce, kasza jęczmienna, kasza gryczana, suszone owoce, nasiona roślin strączkowych. Białko . Jest sycące i po posiłku, którego częścią było białko głód nie będzie tak szybko odczuwalny. Zatem dobrze sięgnąć po ryby, chude mięsa, nabiał, drób oraz jajka, a także soję i soczewicę.

. Jest sycące i po posiłku, którego częścią było białko głód nie będzie tak szybko odczuwalny. Zatem dobrze sięgnąć po ryby, chude mięsa, nabiał, drób oraz jajka, a także soję i soczewicę. Jabłko. Anglicy mawiają „An apple a day keeps the doctor away” – zgodnie z ich porzekadłem już jedno jabłko dziennie wystarczy, aby być zdrowym. Z pewnością jabłko dobrze wpłynie na odchudzanie brzucha, gdyż działa ono niczym miotła w jelitach, pomaga pozbyć się zbędnych produktów przemiany materii.

Zasada 3. Wspomóż dietę ćwiczeniami

Z pewnością w walce o wymarzony brzuch sprawdzą się również ćwiczenia, które pomogą spalić tkankę tłuszczową i ujędrnić ciało.

Stosowanie się do zasad racjonalnego żywienia i aktywność fizyczna pomogą nie tylko odchudzić brzuch, ale wpłyną korzystnie na funkcjonowanie całego organizmu.

