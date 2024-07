Podczas gdy w Polsce na dobre już zawitała jesienna aura, Izabella Krzan uciekła na Bali, by nadal móc cieszyć się słońcem. Miss Polonia z 2016 roku zrobiła sobie wolne od pracy w "Pytaniu na śniadanie", a najnowsze nagranie z urlopu gwiazdy wywołało spore zamieszanie w mediach społecznościowych.

Tak Izabella Krzan wypoczywa na Bali. Nagranie w skąpym bikini rozgrzało fanów!

Nagranie udostępnione przez Izabelę Krzan zgarnęło już blisko 10 tysięcy polubień. Na wideo widzimy, jak modelka spaceruje w bikini, popijając egzotyczny napój. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" najwyraźniej świetnie się bawi na wyspach.

Niedziela na Bali - napisała krótko na Instagramie.

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci zwrócili uwagę przede wszystkim na figurę i bikini Miss Polski.

- A jednak ideał istnieje

- O, kurde, ale petarda

- Wyglądasz olśniewająco w tym bikini

- Prześlicznie

- Wow, ślicznie i zjawiskowo - czytamy w komentarzach.

Wygląd gwiazdy często jest komentowany w mediach. Zwłaszcza że to właśnie modeling otworzył jej wiele drzwi do kariery. Niedawno Izabela Krzan została porównana do Melanii Trump. Czekacie, aż wróci z urlopu i znów poprowadzi "Pytanie na śniadanie"?

