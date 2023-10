Serial "Złotopolscy" emitowany w Dwójce cieszył się ogromną popularnością, a widzowie pokochali rodziny Złotopolskich i Gabrielów, śledząc ich zawiłe losy. To dzięki roli w tym serialu popularność zyskała Klaudia Halejcio, a Anna Przybylska sprawiła, że widzowie pokochali uroczą policjantkę. Okazuje się, że jedno z najpopularniejszych miejsc, jakie widzieliśmy w serialu czyli słynny dworek istnieje naprawdę! Tak dziś wygląda!

Tak dziś wygląda dworek w "Złotopolicach"!

"Złotopolscy" podbili serca widzów TVP 2 i serial był emitowany prze 13 lat. Większość pomieszczeń z serialu powstało w hali, ale dworek Złotopolskich istniał naprawdę.

Prawdziwy był dworek, ale nie w środku. Co ciekawe, mieścił się nie w Złotopolicach, które w rzeczywistości są bardzo małe, tylko w Manach położonych na południe od Warszawy, bo tam był wygodniejszy dojazd dla ekipy. W tych okolicach znaleźliśmy też park, stajnię i kompleks stawów, a także wiejski sklep oraz domy listonosza i Kleczkowskiej — mówiła w rozmowie z noizz.pl Anna Iskierka scenografka.

To wyjątkowe miejsce znajduje się we wsi Many oddalonej od Warszawy zaledwie 35 kilometrów. Dworek został zbudowany w 1928 r. i należał do Tadeusza Tołwińskiego, architekta, który zaprojektował m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie.

Następnie właściciele dworku zmieniali się, a w 2004 roku kupiła go gwiazda "Teleexpressu" Beata Chmielewska-Olech wraz z mężem. Para wyremontowała dwór Many i zdecydowała się zamienić go w hotel.

To właśnie we Dworze Many odbyło się w 2013 roku wesele Marcina Mroczka z "M jak miłość", na którym miało bawić się aż 200 gości. Dziś to wyjątkowe miejsce wygląda nieco inaczej niż w serialu "Złotopolscy", ale jego klimat i piękna sceneria są nadal obecne.

Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza dworu z serialu "Złotopolscy". Oglądaliście hitową telenowelę Dwójki?

