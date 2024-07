Szparagi konserwowe można jeść prosto ze słoika: nie trzeba ich obierać ani gotować. Doskonale pasują do sałatek, zup warzywnych czy sosów do mięsa.

Reklama

Szparagi są niskokaloryczne i lekkostrawne, wymagają jednak przygotowania przed gotowaniem. Osoby z niewielkim doświadczeniem w kuchni mogą spróbować tego przysmaku ze słoika bądź puszki. Tak przygotowane sezonowe warzywa są dostępne cały rok.

Jaka jest cena konserwowych szparagów

W trakcie sezonu ceny prawie półkilowych pęczków białych lub zielonych szparagów dochodzą do 20 złotych. Warzywa z upraw ekologicznych lub importowane np. z Peru mogą być nawet dwukrotnie droższe. W sprzedaży dostępne są również całe, obrane szparagi z główkami, które można spotkać w sklepach spożywczych w słoikach lub puszkach. Konserwowe szparagi w zalewie można jeść prosto ze słoika. Przechowuje się je w temperaturze pokojowej a po otwarciu – kilka dni w lodówce. Mniejsze słoiki kosztują kilka złotych, większe to wydatek rzędu kilkunastu złotych.

Jak jeść szparagi z zalewy

Konserwowanie szparagów to bardzo wygodna forma ich przygotowania do spożycia. Znacznie wydłuża to czas, przez który można cieszyć się ich smakiem. Zalewa, w której znajduje się ten sterylizowany produkt, składa się zazwyczaj jedynie z wody, soli i regulatora kwasowości – najczęściej kwasku cytrynowego. Sprawia to, że szparagi można jeść od razu ze słoika i nie ma potrzeby ich oczyszczania, obierania, blanszowania lub gotowania.

Zobacz także

Do czego wykorzystać szparagi konserwowe

Szparagi ze słoika są niskokaloryczne i lekkostrawne. Szparagi zawijane w postaci ruloników z szynką i majonezem lub serem i sosem chrzanowym to tylko jedna z propozycji ich wykorzystania. Można je potem zapiec w sosie serowym i podawać na ciepło z sałatką i jakiem sadzonym. Szparagi są dobrym składnikiem do sałatek, np. z pieczarkami, jajkami, kiełbasą lub pomarańczą, sałatą i pomidorami. Rozdrobnione pasują do błyskawicznego tatara z łososia, sosu z warzywami do kotletów mięsnych czy zup typu minestrone.