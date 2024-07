Szparagi jako afrodyzjak to świetny pomysł na kolację – można z nich zrobić zupę krem lub zapiec w piekarniku. Naturalne afrodyzjaki zawierają fitoestrogeny, działające jak żeńskie hormony odpowiedzialne za libido.

Jasna barwa szparagów spowodowana jest tym, że warzywa uprawiane są pod folią lub przysypywane ziemią, przez co mają ograniczony dostęp do słońca.

Afrodyzjaki naturalne w domowej kuchni

Charakterystyczny kształt szparagów, przypominających członek w stanie erekcji, budzi erotyczne skojarzenia. Popęd płciowy rodzi się w mózgu – już sam wygląd dania nasuwa odpowiednie skojarzenia.

To jednak niejedyne działanie tego naturalnego afrodyzjaku. Zawarte w szparagach fitoestrogeny mają podobne działanie, co żeński hormon estrogen, zwiększający popęd seksualny. Do tego zawarty w szparagach kwas foliowy wpływa na poziom histaminy we krwi. Histamina działa na naczynia krwionośne, powodując, między innymi, lepsze ukrwienie stref erogennych.

Szparagi, poza witaminami, zawierają wapń, fosfor i potas, wpływające na stan skóry, włosów i paznokci.

Przygotowując naturalne afrodyzjaki w domu pamiętaj , że szparagi najwygodniej gotować związując je nitką. Jeśli główki warzyw będą wystawać poza garnek, nie ulegną rozgotowaniu. Szparag nie straci więc swojego prowokującego, seksualnego kształtu. Sezon szparagowy rozpoczyna się na przełomie maja i czerwca. W tym okresie w sklepach pojawiają się świeże szparagi.

Białe szparagi jako afrodyzjak

Białe szparagi już od setek lat uważane są za afrodyzjak. Można je przyrządzać na wiele sposobów: gotować, smażyć, grillować i piec. W ponad 90% składają się z wody, przez co ich wartość kaloryczna jest niska – 100 gramów szparagów ma około 20 kalorii. W 100 gramach szparagów znajduje się ponad 2 gram błonnika, który poprawia przemianę materii.

Afrodyzjaki na kolacje

Szparagi na kolację mogą być uzupełnieniem dania głównego. Ugotuj młode ziemniaczki w garnku, jednocześnie na patelni podgrzewając boczek. Następnie duś szparagi około 10 minut na oliwie z oliwek. Potem wszystkie składniki wymieszaj ze sobą i posyp koperkiem. Szparagi możesz przygotować jako osobne danie – są świetnym afrodyzjakiem.

Przepis - szparagi zapiekane w piekarniku

Składniki:

1 pęczek zielonych szparagów,

plastry boczku (tyle ile łodyg szparagów),

1 opakowanie francuskiego ciasta ,

, 1 żółtko,

oliwa lub masło,

pół łyżeczki cukru,

sól.

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Do wysokiego garnka z osoloną wodą i cukrem włóż szparagi.

Gotuj, główkami do góry, około 2-3 minuty na małym ogniu.

Ugotowane szparagi ostudź w zimnej wodzie.

Po ostudzeniu każdą łodygę owiń plasterkiem boczku.

Francuskie ciasto pokrój na kwadraty 10 cm na 10 cm i owiń łodygi.

Każdy kawałek ciasta posmaruj żółtkiem.

Blaszkę posmaruj masłem i ułóż na niej szparagi.

W rozgrzanym do 200 stopni piekarniku piecz całość przez około 15 minut.

Smacznego!

Domowy afrodyzjak – przepisy

Białe szparagi i śmietana wystarczą, aby przygotować domowy afrodyzjak. Potrawę posyp świeżym koperkiem do smaku.

Przepis - krem z białych szparagów

Składniki:

0,7 litra wody,

0,5 kilograma białych szparagów ,

, 125 mililitrów śmietany 30%,

2 łyżeczki masła,

1 łyżka mąki pszennej,

1 żółtko,

szczypta cukru,

sól, pieprz.

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: średni

Sposób przygotowania:

Z każdej łodygi odetnij końcówki, a pozostałą część pokrój na 3 części.

Odcięte główki doprowadź do wrzenia w wodzie z solą, masłem i cukrem.

Wyciągnij główki, a do wywaru dodaj pozostałe szparagi.

Gotuj 15 minut, po czym zmiksuj blenderem.

Śmietanę wymieszaj z mąką i dodaj do gotującej się zupy .

. Dodaj roztarte żółtko i wymieszaj.

Dopraw solą i pieprzem.

Smacznego!