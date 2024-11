Rogale świętomarcińskie to wypiek, który co roku króluje na stołach w Poznaniu 11 listopada, kiedy obchodzony jest dzień św. Marcina. W innych miastach w Polsce można kupić rogale marcińskie, które nie posiadają specjalnego certyfikatu.

Reklama

Właśnie z okazji 11 listopada w cukierniach pojawiają się rogale, które przyciągają smakoszy swoim słodkim wnętrzem i bogatym, aromatycznym nadzieniem z białego maku, bakalii i orzechów. W tym roku dużą uwagę przykuła cena rogali oferowanych przez cukiernię Magdy Gessler. Znana restauratorka ustaliła bowiem cenę swojego rogala marcińskiego na 35 zł za sztukę. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku rogale były po 29 zł.

Burza wokół rogali marcińskich od Magdy Gessler za 35 zł

W różnych miejscach w Polsce ceny rogali świętomarcińskich mogą się znacznie różnić. Tradycyjne wypieki kosztują od kilkunastu złotych, jednak cena za sztukę w certyfikowanej cukierni kosztuje od 10 do 25 zł, a za kilogram można zapłacić od 50 zł do 90 zł. Tymczasem w cukierni Magdy Gessler za jednego rogala trzeba zapłacić aż 35 zł, co jest kwotą zdecydowanie wyższą niż średnia rynkowa. Różnica ta zaskoczyła wielu klientów, którzy są przyzwyczajeni do nieco niższych cen, nawet w renomowanych cukierniach. Wzrost cen wypieków jest jednak trendem ogólnym, wynikającym z rosnących kosztów składników i produkcji.

Cena rogala marcińskiego w cukierni Magdy Gessler wywołała niemałe poruszenie wśród internautów. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy, w których ludzie wyrażają swoje zdziwienie lub krytykę. Wysoka cena rogala staje się tematem licznych dyskusji – niektórzy są oburzeni, twierdząc, że cena jest przesadzona i nieadekwatna, inni z kolei bronią Magdy Gessler, argumentując, że jakość użytych składników oraz marka mogą usprawiedliwiać wyższą cenę. Restauratorka jest znana z przywiązywania dużej wagi do jakości oferowanych produktów, co dla niektórych klientów uzasadnia koszt rogali w jej cukierni.

Dlaczego rogale marcińskie są tak drogie?

Koszt produkcji rogala świętomarcińskiego jest stosunkowo wysoki, co wynika ze specyfiki składników, takich jak biały mak, orzechy, bakalie i masło, które muszą być wysokiej jakości, aby wypiek odpowiadał tradycyjnym recepturom. Biały mak jest znacznie droższy niż popularny mak niebieski, co wpływa na ostateczną cenę produktu. Magda Gessler jest również znana ze stawiania na wyselekcjonowane składniki oraz pracę doświadczonych cukierników, co również podnosi koszt produkcji jej rogali.

Wysoka cena rogali u Magdy Gessler nie zniechęca jednak wszystkich klientów. Wiele osób uważa, że wypieki oferowane w jej cukierniach są warte swojej ceny, głównie ze względu na ich smak i jakość. Osoby, które miały okazję spróbować rogali od Gessler, często doceniają bogactwo nadzienia i staranność przygotowania. Inni natomiast uważają, że cena 35 zł za rogala to przesada, szczególnie w kontekście tego, że tradycyjne rogale można nabyć w innych cukierniach za mniejsze kwoty. Niskie ceny rogali oferują za to sklepy sieciowe i popularne dyskonty. W Biedronce rogal kosztuje 6,99 zł, w Lidlu 7,49 zł, a w Kauflandzie cena jest wyjątkowo niska i jedna sztuka przysmaku kosztuje 4,99 zł.

Dodajmy, że rogale marcińskie u Magdy Gessler są dużo droższe niż oryginalne poznańskie rogale świętomarcińskie, których ceny w poznańskich cukierniach wahają się 16-17 zł za sztukę.

Reklama

Tradycyjnie wypiekany rogal świętomarciński w 2018 roku został wpisany do "Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych".