Napar z szałwii do picia stosowany regularnie normalizuje trawienie i usuwa skutki niestrawności. Herbatkę z tego zioła można stosować także po to, by rozwiązać problem nadmiernego pocenia. Szałwię do picia poleca się także kobietom w okresie menopauzy.

Napar z szałwii do picia na nadpotliwość

Herbatę z szałwii przyrządza się z w proporcjach: 1 lub 2 gramy suszu i szklanka wrzątku. Należy ziele zalać wrzątkiem i zaparzać pod przykryciem przez 15 minut, a potem odcedzić. Napar z szałwii do leczenia nadmiernej potliwości wystarczy pić raz na trzy dni, ponieważ tyle trwa jego działanie hamujące wydzielanie potu. Efekty uzyskuje się bardzo szybko, bo już po około 2 do 3 godzin od spożycia napoju.

Szałwia do picia na problemy z trawieniem

Napar z szałwii do picia w problemach trawiennych przyrządza się tak samo jak na nadpotliwość. Gdy pije się go po posiłku, pobudza wydzielanie soków żołądkowych, działa żółciopędnie i poprawia wchłanianie wartości odżywczych z jedzenia do organizmu. Szałwia działa także rozkurczowo i zapobiega nadmiernej fermentacji. Powstrzymuje to powstawanie wzdęć i bólu brzucha, a więc uciążliwych objawów nieprawidłowego trawienia. Szałwia do picia działa pobudzająco na apetyt.

Działanie przeciwzapalne naparu z szałwii

Naparu z szałwii używa się zewnętrznie w stanach zapalnych jamy ustnej i chorobach skóry, ale działanie przeciwzapalne zachowuje też stosowany wewnętrznie. Pomaga w nieżytach przewodu pokarmowego i jego zapaleniach, zmniejsza przekrwienie błon śluzowych. Szałwię do picia poleca się także w przypadku wydzieliny zalegającej w dolnych drogach oddechowych – działa wykrztuśnie i ściągająco. Stosuje się słabszy napar niż ten do płukanek, wewnętrznie sprawdzi się herbata przygotowana z około 2 gramów szałwii na szklankę wrzątku. 15 minut zaparzania wystarczy, by herbata naciągnęła. Pije się ją wedle potrzeb, ale dziennie nie należy zużywać więcej niż 15 listków rośliny.

Fitoestrogeny w naparze z szałwii

Fitoestrogeny, czyli roślinne odpowiedniki estrogenów, żeńskich hormonów płciowych, pomagają zmniejszać dolegliwości menopauzy. Dużo fitoestrogenów ma szałwia, dlatego zaleca się jej picie w celu łagodzenia objawów przekwitania. Szałwia do picia przede wszystkim rozwiąże problem nocnych potów, a także zmniejszy częstość występowania i intensywność uderzeń gorąca. Napar z tej rośliny poprawia nastrój, jakość snu i niweluje drażliwość. Dzięki właściwościom rozkurczowym szałwię pije się też, by złagodzić bóle miesiączkowe i uregulować obfitość krwawienia menstruacyjnego. Napar stosuje się jak w przypadku wykorzystania przeciwzapalnych właściwości szałwii.