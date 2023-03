Seriale podobne do „Jane the Virgin”: Te tytuły poprawią wam humor wieczorem

Jeśli szukacie seriali podobnych do „Jane the Virgin”, które pomogą wam się wyluzować wieczorem na kanapie, mamy dla was m.in. „Emily w Paryżu” oraz „Fleabag”. Każda z tych serii opowiada o odważnej, choć lekko zagubionej kobiecie, która szuka szczęścia w życiu.

Widzowie szukających seriali podobnych do „Jane the Virgin”, oczekują przede wszystkim pozytywnych historii, przy których będą mogli zrelaksować się po długim dniu. Telenowela, która została przeniesiona na Netflixa, podbiła mnóstwo serc. Historia nastolatki panicznie bojącej się seksu i robiącej wszystko, by prowadzić odpowiedzialne życie, która przez pomyłkę zachodzi w ciążę podczas wizyty u ginekologa, może wydawać się absurdalna. Jednak z czasem dziwne zabiegi scenariuszowe zaczynają pasować do całej formuły. Mamy kilka tytułów, które również dostarczą wam dużo śmiechu. Poznacie m.in. Emily Cooper, która po przeprowadzce do Paryża, próbuje odnaleźć się w nowym otoczeniu, popełniając przy tym mnóstwo gaf, a także Fleabag – czarną owcę rodziny, która uwielbia łamać tabu i zachowywać się nieodpowiednio.

Fani seriali podobnych do „Jane the Virgin” z pewnością zakochają się w perypetiach Emily Cooper. Opowieść o młodej menadżerce z Chicago zrobiła furorę i zapewniła sławę gwiazdom serii. Bagietki z „Emily w Paryżu” trafiły nawet do McDonald’s. Choć produkcja została skrytykowana za powielanie stereotypów i inne głupotki, mnóstwo widzów pokochało ten serial właśnie za luźną formę. Tytułowa bohaterka wykorzystuje okazję i przyjmuje wymarzone stanowisko w Paryżu. Początkowo jednak nie wzbudza sympatii wśród nowych kolegów i koleżanek. Nie mówi po francusku, podczas weekendu porusza tematy służbowe, łamiąc przy tym Work-life balance… Szybko okazuje się, że partner, który miał czekać na nią w Chicago, nie może żyć w związku na odległość. Wyjazd do stolicy Francji jednak będzie koszmarem? A może nowe znajomości i romanse wszystko zmienią? W roli głównej wystąpiła Lily Collins („Aż do kości”, „Love, Rosie”). Jeśli szukacie produkcji z romantycznymi wątkami, polecamy wam nasze zestawienie seriali o miłości na Netfliksie.

Widzowie szukający seriali podobnych do „Jane the Virgin”, którzy nie boją się czarnego, brytyjskiego humoru, śmiało powinni sięgnąć po „Fleabag”. Seria stała się wizytówką Amazon Prime i rozsławiła niesamowity talent – zarówno aktorski, jak i pisarski – Phoebe Waller-Bridge („Crashing”, „Ucieczka”). Pochodząca z Londynu artystka nie tylko stworzyła tę produkcję, ale również zagrała w niej główną rolę. Tytułowa Fleabag jest młodą dziewczyną, której życie to jeden wielki bałagan. Nienawidzi męża swojej starszej i poukładanej siostry Claire (Sian Clifford) oraz nowej partnerki ojca (Olivia Colman), z którą ten związał się po śmierci żony. Fleabag zmienia partnerów jak rękawiczki i sprawia wrażenie kobiety, która nigdy i niczym się nie przejmuje. W dodatku potrafi żartować na każdy temat, często łamiąc przy tym tabu. Bohaterka łamie „czwartą ścianę” i w dowcipny sposób opowiada nam o swoim życiu. Jednak z czasem zauważamy, że kobieta boi się bliskości. W dodatku niedawno przeżyła tragedię. „Fleabag” doczekał się dwóch Złotych Globów oraz sześciu statuetek Emmy.

Wśród seriali podobnych do „Jane the Virgin” nie może zabraknąć też przewrotnej serii – tym razem o męskim bohaterze. Dylan intensywnie i długo poszukiwał miłości. Jednak jak na razie nie znalazł stałej partnerki, natomiast lekarze stwierdzili u niego chlamydiozę – chorobę przenoszoną drogą płciową. Dylan postanawia odwiedzić swoje byłe partnerki, by przekazać im niezbyt przyjemną wiadomość na temat swojego zdrowia i przy okazji je ostrzec. Spotkania z dawnymi dziewczynami budzą wspomnienia o zakończonych romansach, a czasem doprowadzają do bardzo komicznych sytuacji. W rolę główną wcielił się Johnny Flynn (”Geniusz”, „Emma.”).

Na liście seriali podobnych do „Jane the Virgin” musieliśmy też znaleźć miejsce na hiszpańskojęzyczną serię prosto z Kolumbii, która szczególnie mocno zachwyciła Polaków. „Skradzione serce” to historia obyczajowa, dla której wątek sensacyjny jest jedynie pretekstem do opowiedzenia nietypowej historii romantycznej. Simon traci żonę, która zostaje zamordowana. Jakby tego było mało, jej serce zostaje wycięte i przeszczepione Camili – żonie pewnego bogacza. Cała sprawa mocno pachnie handlem organami. Wdowiec postanawia zemścić się na sprawcach i poznaje niebezpieczne i nielegalne środowisko. Przełomowy moment nadchodzi, gdy Simon zakochuje się Camili, która nosi serce jego zmarłej żony. Kiedy oboje poznają prawdę, stają przed bardzo trudnym wyborem. To tytuł dla każdego, kto chciałby się trochę odmóżdżyć po pracy na kanapie.

W zestawieniu seriali podobnych do „Jane the Virgin” zamieściliśmy też opowieść o bohaterkach, które dokonują nietypowego napadu. Dlaczego Beth (Christina Hendricks), Annie (Mae Whitman) i Ruby (Retta) postanawiają obrabować supermarket? Jak to często bywa w tego typu produkcjach, wątek kryminalny służy jedynie temu, by pokazać szerszą historię. Pierwsza z bohaterek z powodu kryzysu w firmie męża może wylądować na bruku. Druga z nich czeka na sądową walkę o prawo do opieki nad córką, ale nie ma pieniędzy na prawnika. Ostatnia z tej trójki opiekuje się bardzo chorym dzieckiem, któremu pomóc może jedynie niewyobrażalnie drogie leczenie. Kobiety wierzą, że napad na sklep odmieni ich życia. Nie mają pojęcia, że skradzione pieniądze powiązane są z pewną nielegalną organizacją. W dodatku jedna z bohaterek zostaje rozpoznana przez menadżera marketu, który zaczyna ją szantażować. To oznacza jeszcze więcej problemów…

Widzom szukającym seriali podobnych do „Jane the Virgin” ta seria spadła z nieba – i to jesienią. Grana przez Rachel Bloom główna bohaterka rozgoni chmury nawet w najbardziej szary dzień. Rebeccę poznajemy, gdy ma 16 lat. W 2005 roku przeżyła najpiękniejsze wakacje ze swoim ówczesnym partnerem. Jednak Josh ostatniego dnia stwierdza, że już do siebie nie pasują i powinni się rozstać. Dekadę później Rebecca osiąga sukces za sukcesem. Pracuje w wymarzonej firmie prawniczej i czeka na awans. Mimo to wciąż nie jest szczęśliwa. Niespodziewanie po dziesięciu latach wpada na Josha. Młoda bohaterka podejmuje dość szaloną decyzję i przeprowadza się do rodzinnego miasta dawnego partnera, by znów go do siebie przekonać. „Crazy Ex-Girlfriend” to zwariowana seria z elementami musicalowymi i wątkami, które na pewno was rozbawią. Skoro lubicie śmiać się przed ekranem, powinniście sprawdzić nasze zestawienie seriali komediowych Netflixa.

Jeśli szukacie seriali podobnych do „Jane the Virgin”, które podbiły serca widzów na całym świecie, musicie obejrzeć „Kochane kłopoty”. Ta produkcja została uznana za jeden z największych seriali telewizyjnych wszech czasów. Lorelai Gilmore samotnie wychowuje szesnastoletnią córkę Rory. Śledzimy codzienne życie bohaterek, jak z biegiem czasu rozwija się ich relacja. Problemy zaczynają się pojawiać, gdy nastolatka dostaje się do prestiżowej szkoły, na którą nie stać Lorelai. „Kochane kłopoty” nie tylko bawią, ale potrafią wzruszyć. W 2016 roku produkcja doczekała się spin-offu. To obowiązkowa pozycja dla fanów seriali młodzieżowych.

Skoro dobrze bawiliście się przy amerykańskiej serii o przypadkowej ciąży i szukacie seriali podobnych do „Jane the Virgin”, świetnym wyborem na leniwe wieczory jest historia o odwiecznych rywalkach, których życia wywracają się do góry nogami w ciągu jednego dnia. W produkcji udział wzięły zasłużone gwiazdy kina – Jane Fonda oraz Lily Tomlin. Tytułowe Grace i Frankie nie darzą się sympatią. Pierwsza to walcząca z przemijającym czasem, wyniosła gwiazda, która zachowuje dystans do innych i nienawidzi kompromisów. Druga pozwala sobie na większą swobodę i szaleństwo. Pewnego dnia obie panie razem ze swoimi mężami spotykają się w knajpie. Podczas kolacji dowiadują się, że ich partnerzy odchodzą, by… związać się ze sobą. Po dwudziestu latach ukrywania relacji Robert i Sole chcą wziąć ślub. Zdezorientowane Grace i Frankie zaczynają rozumieć, że wszystko się zmieni. Z czasem okazuje się, że mogą liczyć tylko na siebie. Seria zaraża humorem, a fantastyczne bohaterki tworzą niesamowity duet, który pomaga przejść niejeden gorszy dzień.

To kolejna hiszpańskojęzyczna produkcja, która może przypaść do gustu widzom szukającym seriali podobnych do „Jane the Virgin”. W serii poznajemy pięć kobiet z identycznym znamieniem. Dzięki prowadzonemu wspólnie śledztwu dochodzą do wniosku, że są spokrewnione. Jakby tego było mało – cała piątka padła ofiarą kłamstw i manipulacji wpływowego polityka. Każda z Juan (kobiety mają to samo imię) postanawia zemścić się na mężczyźnie, który sprawił, że ich życia już nigdy nie będą wyglądały tak samo. Meksykańska seria mocno czerpie z telenowel lat 90. i bardzo długo zajmowała wysokie miejsca w rankingu popularności. Jeśli lubicie produkcje z kryminalnym zacięciem, polecamy wam nasze zestawienie seriali kryminalnych Netflixa.

Ten tytuł powinien zadowolić nie tylko fanów seriali podobnych do „Jane the Virgin”. Niektórzy uważają, że „Parks and Reactions” to sitcom, który bije na głowę kultowych „Przyjaciół”. Produkcji jednak bliżej do „The Office”, ale tu przyglądamy się pracy wydziału Parków i Rekreacji. Pracą w urzędzie próbuje kierować Leslie Knope, która jest przeciwieństwem Michaela Scotta. Bohaterka jest bardzo ambitna i ma ambicje polityczne. Nie może pozwolić na to, by jej niezbyt ogarnięci współpracownicy przeszkodzili jej w realizacji planów. W „Parks and Reactions” nie brakuje prostego, ale bardzo trafnego humoru. Serial to także bardzo sympatyczni bohaterowie, których chcielibyście mieć za przyjaciół.

