Jakub Rzeźniczak razem z żoną opublikowali na Instagramie urocze zdjęcia, ale takich komentarzy chyba się nie spodziewali. Internauci już od jakiegoś czas podejrzewają, że para spodziewa się dziecka i przy każdej okazji padają pytania o ciążę. Teraz znów pojawiły się wpisy, w których pojawiają się gratulacje i komentarze dotyczące brzuszka. Jakub Rzeźniczak stanowczo zareagował!

Jakub Rzeźniczak reaguje na komentarze internautów

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie zostaną rodzicami? To pytanie od jakiegoś czasu zadają sobie wszyscy internauci. Fani zaczęli podejrzewać, że Paulina Rzeźniczak jest w ciąży, po tym, jak w sieci pojawiło się jej romantyczne nagranie z mężem. I chociaż sami zainteresowani do tej pory nie skomentowali rewelacji na swój temat, to szybko głos w tej sprawie zabrała Magdalena Stępień wyznając "ja to wiem od dawna".

Teraz Paulina i Jakub opublikowali w sieci urocze zdjęcia, a w komentarzach znów zawrzało!

- Gratulacje 🔥❤️🙌🙌😍😍

- ❤️brzuchol👏👏

- Piękny brzusio- komentują fani.

Jakub Rzeźniczak zareagował na komentarz dotyczący wyglądu swojej żony. Opublikował stanowczy wpis.

Ludzie w dzisiejszych czasach tracą jakiekolwiek wyczucie. Argument jeśli wstawiasz coś na SM to licz się z komentarzami. Pytanie, czy jak widzisz kogoś na żywo na ulicy, to podchodzisz i mówisz: Jesteś w ciąży lub czemu jest Pani brzydka, gruba, itp.? Przecież wychodzisz na ulicę, to się licz z komentarzami. Najgorsze że można zauważyć z dnia na dzień, że sytuacja jest coraz gorsza…- napisał piłkarz.

Co ciekawe, komentarz piłkarza zniknął już z Instagrama.

Wygląda na to, że Jakub Rzeźniczak ma już dość komentarzy na temat wyglądu swojej żony. Myślicie, że internauci uszanują prywatność pary i przestaną publikować komentarze, w których będą dopytywać o ciążę?

