Meghan Trainor, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów, podzieliła się z fanami osobistą historią dotyczącą jej przygody z medycyną estetyczną. W rozmowie z mediami wyznała, że przesadziła z powiększaniem ust oraz botoksem, co odbiło się negatywnie na jej zdrowiu i samopoczuciu.

Meghan Trainor o skutkach nadmiernej ingerencji w urodę

Meghan Trainor jest znaną wokalistką, a fani mogą kojarzyć ją z takiego utworu jak "All About That Bass". Artystka w zeszłym roku skończyła 30 lat i otwarcie mówi, że korzysta już z zabiegów medycyny estetycznej. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z jej planem i teraz Meghan musi mierzyć się z bolesnymi skutkami ubocznymi swojej decyzji.

Gwiazda nie ukrywała, że chciała poprawić swój wygląd, korzystając z popularnych zabiegów kosmetycznych. Niestety, nadmiar takich ingerencji doprowadził do bolesnych skutków ubocznych.

Dostałam za dużo botoksu i potrzebuję pomocy. Zawaliłam sprawę. Boli mnie twarz, kiedy próbuję się uśmiechnąć - poinformowała swoich fanów w podcaście ''Workin' On It''.

Jednym z głównych problemów, z jakimi zmagała się Meghan, był przewlekły ból twarzy. Piosenkarka przyznała, że odczuwa dyskomfort nawet przy prostych czynnościach, takich jak uśmiech. Wspomniała również o trudnych emocjach, jakie towarzyszyły jej podczas patrzenia w lustro, gdy zauważyła efekty przesadzonych zabiegów.

Nieudane doświadczenia Meghan Trainor stały się przestrogą nie tylko dla jej fanów, ale również dla osób myślących o poprawianiu swojego wyglądu za pomocą botoksu czy powiększania ust.

Ktoś przekonał mnie, że jeśli zrobisz wargi w stylu lip flip, umieszczając wypełniacz tuż nad górną wargą, będziesz mieć piękny efekt. Nie próbujcie wszystkiego - dopowiedziała wokalistka.

Meghan Trainor zdecydowała się publicznie podzielić swoimi przeżyciami, aby uświadomić innym ryzyko związane z medycyną estetyczną. Jej historia pokazuje, że nawet najbardziej popularne zabiegi mogą prowadzić do komplikacji, zwłaszcza jeśli są wykonywane zbyt często lub w nadmiarze.

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Gwiazda podkreśliła, że ważne jest zachowanie umiaru oraz konsultacje z doświadczonymi specjalistami, zanim podejmie się decyzję o zabiegu. Mimo dużego bólu jaki jej teraz towarzyszy Meghan nie chce rezygnować z kolejnych zabiegów. Jak sama wspomina, na jej liście aktualnie jest powiększenie biustu, który jest jej kompleksem od lat.

Straciłam trochę na wadze i mam piersi, przypominające obwisłe worki. (...) To może być nowość dla wszystkich słuchaczy, ale chciałam to zrobić przez całe życie -wyjawiła Meghan.

Meghan Trainor, znana piosenkarka i autorka tekstów, stała się przykładem na to, jak ważne jest umiar i rozwaga w korzystaniu z medycyny estetycznej. Jej doświadczenia pokazują, że nadmierne korzystanie z takich usług może prowadzić do bólu i rozczarowań.

