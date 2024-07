Surówka do ryby powinna być wyrazista w smaku i odświeżająca. Jako nieodłączny element posiłku surówka jest jego smakowym dopełnieniem i zastrzykiem witaminowym na cały dzień.

Reklama

Surówka do ryby – Przepis na surówkę z kiszonej kapusty

Składniki:

200 g kiszonej kapusty,

1 papryka czerwona,

1 mała czerwona cebula lub cebula cukrowa,

garść siekanego świeżego koperku,

1 mała marchewka,

sól, pieprz, 1 łyżeczka cukru,

5 łyżek oleju rzepakowego.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Zobacz także

Sposób przygotowania

1. Jeżeli kapusta jest zbyt kwaśna przepłucz ją delikatnie pod bieżącą wodą i drobno posiekaj.

2. Cebulę obierz, umyj i pokrój w cienkie piórka.

3. Paprykę umyj, pozbaw gniazda nasiennego i pokrój w cienkie słupki.

4. Marchew obierz i zetrzyj na drobnej tarce.

6. Wszystkie składniki wymieszaj, dodaj koper, sól, pieprz, cukier i olej. Odstaw na chwilę w chłodne miejsce, żeby smaki się połączyły.

Ta wersja surówki do ryby doskonale sprawdza się jako dodatek do ryby smażonej lub paluszków rybnych.

Surówka do ryby – Przepis na surówkę z białej kapusty

Składniki:

pół małej główki kapusty,

2 duże pomidory,

1 średnia cebula,

pół puszki kukurydzy konserwowej,

10 małych ogórków konserwowych,

5 łyżek majonezu,

pół pęczka świeżego szczypiorku,

sól, pieprz,

3 łyżki oliwy z oliwek lub oleju z pestek winogron.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania

1. Umyj kapustę i przekrój ją w taki sposób, aby usunąć kłącze. Poszatkuj w cienkie paseczki. Wsyp do miski, posól i odstaw na 15 minut.

2. Cebulę, pomidora, szczypior i ogórki pokrój drobno. Umyj szczypior i drobno posiekaj.

3. Wymieszaj majonez z olejem, posól do smaku, dodaj pieprz.

4. Jeżeli kapusta puściła sok – odlej go. Połącz wszystkie składniki, dodaj kukurydzę – wymieszaj. Wlej sos majonezowy i połącz dokładnie wszystkie składniki, wstaw na 15 minut do lodówki.

Surówka do ryby z białą świeżą kapustą to dobry pomysł na dopełnienie dania, w którym główną rolę gra ryba gotowana.

Surówka do ryby – Przepis na surówkę z selera

Składniki:

2 małe selery – lub 1 większy,

1 średnie twarde, kwaśne jabłko,

20 dag mielonych orzechów włoskich,

mała garść rodzynek sułtanek,

5 łyżek kwaśnej śmietany,

1 łyżeczka majonezu,

sok z połówki cytryny,

sól, pieprz.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania

1. Obierz i umyj: selery i jabłko. Zetrzyj na tarce o średnich lub małych oczkach, możesz zetrzeć je w malakserze.

2. Cytrynę dokładniej wyszoruj i wyciśnij z niej sok.

3. Wymieszaj wszystko z orzechami i rodzynkami. Skrop sokiem z cytryny – dzięki temu seler i jabłko nie zbrązowieją.

4. Dodaj sól i pieprz do smaku. Wymieszaj ze śmietaną i majonezem.

5. Wstaw surówkę na 15 minut do lodówki.

Surówka do ryby w wersji selerowej doskonale nadaje się do dań z ryby gotowanej oraz na zimno, np. do ryby w galarecie.

Surówka do ryby – Przepis na surówkę z marchewki

Składniki:

4 duże marchewki,

sok z 1 cytryny, zamiast cytryny możesz dodać 2 łyżki octu jabłkowego,

szczypta cukru i szczypta soli.

Sposób przygotowania

1. Marchew obierz i zetrzyj na najdrobniejszej tarce.

2. Wyszoruj cytrynę i wyciśnij z niej sok.

3. Wszystko razem wymieszaj. Dopraw do smaku solą i cukrem.

Surówka do ryby z marchewką ma bardzo delikatny smak, przez co, wyśmienicie komponuje się ze wszystkimi daniami z ryb.

Smacznego!

Reklama