Zanim podasz leki, wypróbuj domowe sposoby na suchy kaszel u dziecka. Przede wszystkim zadbaj o odpowiednie nawilżenie powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywa twoja pociecha.

Reklama

Przyczyny suchego kaszlu u dziecka

Suchy, męczący kaszel w połączeniu z gorączką to objaw infekcji. Może pojawiać się na początku choroby albo po jej zakończeniu i trwać nawet do 4-6 tygodni po chorobie. Jeśli dziecko kaszle, ale nie ma gorączki, to przyczyną nie są wirusy. Najczęściej suchy kaszel u dziecka powoduje niewystarczająca wilgotność powietrza, przez co śluzówka malucha jest podrażniona. Innymi czynnikami drażniącymi mogą być pył czy dym albo bardzo ostre zapachy (np. mocne perfumy). Suchy kaszel może być też objawem alergii.

Nawilżenie pomaga w walce z suchym kaszlem u dziecka

Podrażniona śluzówka wymaga odpowiedniego nawilżenia. Kiedy dziecko męczy suchy kaszel, trzeba podawać mu duże ilości płynów, dobrze też zakraplać sól fizjologiczną bądź morską do noska. Ważne, żeby nie przegrzewać dziecka ani nie przesuszać powietrza. Jeśli musimy włączyć dodatkowe ogrzewanie, najlepiej na kaloryferze położyć mokre ręczniki lub postawić w pokoju pojemniki z wodą. Pomóc może też napełnienie wanny gorącą wodą i spędzenie kilku minut z dzieckiem w łazience. Gdy zdecydujemy się na inhalację i nasze dziecko nie jest uczulone, można wykorzystać olejek tymiankowy albo eukaliptusowy. Złagodzi to ból i drapanie w gardle.

Suchy kaszel u dziecka kontra ziołowe napary i herbatki

Do złagodzenia suchego kaszlu u dziecka powyżej drugiego roku życia można zastosować napar z tymianku. Łyżkę suszonego zioła należy zalać 1,5-2 szklankami wrzątku i zaparzać przez 15 minut. Tak przygotowany napar odcedza się i podaje dziecku w porcjach po ok. ćwierć szklanki trzy razy na dzień. Złagodzi to kaszel i przyspieszy jego przemianę w kaszel mokry. Równie skuteczne w leczeniu suchego kaszlu u dziecka są: herbatka z lipy, miód i herbatka z sokiem malinowym. Od pierwszego roku życia można leczyć suchy kaszel herbatką ze sparzonym miodem, jeśli dziecko nie ma alergii na miód (miód należy rozpuścić we wrzącej wodzie, zabijając w ten sposób bakterie).