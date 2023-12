W końcu nadszedł dzień, na który Caroline czekała od kilku tygodni - odbył się jej drugi już, choć pierwszy w Miami, pokaz ubrań. Nie zabrało zaskoczeń, jednak nie z powodu samej organizacji czy strojów, a dlatego, że jako modelka wystąpiła też kilkumiesięczna dziewczynka!

Maleńkie dziecko "modelką" na pokazie Caroline Derpieński

Zaledwie kilka tygodni temu Caroline Derpieński przeżywała swój pierwszy w życiu pokaz, który odbył się w jednym z warszawskich hoteli. Od razu zapowiedziała jednak, że nie zamierza poprzestać tylko na tym, a jej kolejny krok będzie wręcz... milowy. Nie ukrywała, że pracuje nad kolejnym pokazem, który tym razem ma się odbyć w Miami!

Dość szybko udowodniła, że nie rzuca słów na wiatr, bo już wczoraj, czyli 7 grudnia, wspomniane wydarzenie miało miejsce. Podobnie jak w Warszawie, modelki zaprezentowały oryginalne stroje, pełne piór, połyskujące i w wyrazistych kolorach. To, co jednak zwróciło szczególną uwagę naszą i wielu internautów, to obecność kilkumiesięcznego dziecka na wybiegu!

Co poniektórym obserwatorom niezbyt się to spodobało, dlatego postanowiliśmy skontaktować się z Caroline i dowiedzieć się, skąd pomysł na udział maleńkiej dziewczynki w pokazie. Okazało się, że nie do końca od niej to wszystko się zaczęło, a od jednej z modelek, matki dziecka.

Pomysł na dziecko na wybiegu wziął się z tego, że moja modelka nie miała z kim zostawić swojej kilkumiesięcznej córki, a jej niania, która pracuje nie na pełen etat, była zabookowana przez kogoś innego dzisiaj. Kiedy opowiedziała mi o swoim problemie, od razu na miejscu uszyłam mini sukieneczkę dla dziecka i udekorowałam boa z piór - zdradza nam Caroline Derpieński.

Ponieważ opinie polskiej części obserwatorów wydały się w tej sprawie podzielone, zapytaliśmy również Caroline o to, jak na obecność dziecka zareagowała publiczność w Miami, ale i przy okazji, jak podobała im się jej kolekcja. Nie w sposób ukryć, że również i w tym temacie nasi rodacy mają różne zdania. Okazało się jednak, że na Florydzie Caroline mogła liczyć wyłącznie na pozytywny odbiór.

Ludzie w Miami zareagowali pozytywnie, nawet bardzo pozytywnie. Nie ma po dzielonych zdań w Miami, wszystkim podobają się moje dzieła, bo mój styl to mieszanka trochę Rio, trochę kubańskie klimaty, Miami, na bogato jak Gatsby. Większość dzisiejszych widowni to byli Latynosi, mogę nawet powiedzieć że w 90%, ponieważ produkcja, która odpowiadała za organizację, promuje kulturę Jack’a - dodała w rozmowie z nami.

