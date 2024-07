Nocny kaszel u dziecka może być objawem zapalenia krtani, choroby refluksowej czy zapalenia zatok lub migdałka gardłowego. W przypadku zapalenia krtani albo tchawicy może wystąpić „duszność wdechowa”, czyli trudności w oddychaniu. Niezbędna jest wtedy natychmiastowa pomoc lekarska.

Suchy kaszel u dziecka w nocy

Czasem suchy kaszel u dziecka w nocy powoduje zbyt suche powietrze w pokoju, w którym maluch śpi. Warto wtedy zadbać o nawilżenie podrażnionej śluzówki i zwiększenie wilgotności powietrza. Zdarza się jednak, że przyczyny są o wiele poważniejsze, np. zapalenie krtani lub tchawicy. Te choroby powodują duszący kaszel u dziecka w nocy, trudności w oddychaniu i wywołują niepokój u dziecka, co może tylko pogorszyć jego stan. Jeśli kaszel malucha jest suchy, męczący i budzi dziecko w nocy, niezwłocznie trzeba wezwać pomoc lekarską. Może to być tzw. kaszel szczekający, związany z obrzękiem krtani. Doraźnie pomoże dziecku uspokojenie go i wyjście z nim na balkon albo nawilżenie powietrza. Chłodne powietrze zmniejszy duszność i ułatwi oddychanie.

Nocny kaszel u dziecka nie zawsze zagraża jego życiu

Nocą dziecko może kasłać z powodu spływającej z zatok do gardła wydzieliny. W trakcie infekcji albo nawet po chorobie wydzielina w nocy ścieka do gardła po jego tylnej ścianie i powoduje kaszel. Ulgę przyniesie podanie maluchowi ciepłego płynu i oczyszczenie nosa wodą morską i aspiratorem. Inną przyczyną nocnego kaszlu u dziecka może być refluks żołądkowo-przełykowy. Kaszel nie jest ani wyraźnie suchy, ani wyraźnie mokry, a dziecko ma zdrowe gardło i oskrzela. Żeby potwierdzić chorobę refluksową, należy wykonać badanie polegające na zapisie kwaśności przełyku w ciągu dobry – pH-metrię. Lekarz może zlecić także fiberoskopię, podczas której można obejrzeć górne drogi oddechowe.

Astma i niewydolność krążenia wywołują nocny kaszel u dziecka

Nocne kasłanie może być pierwszym symptomem astmy. Kaszel jest wówczas suchy, a oddech świszczący, dziecko ma wyraźne problemy z oddychaniem, a jego płacz jest przerywany. Takie objawy wymagają niezwłocznej wizyty u lekarza. Kaszel w nocy u dziecka może powodować również niewydolność krążenia. Gdy zbyt mało tlenu dociera do narządów i tkanek, dziecko szybko męczy się i poci podczas karmienia, a jego oddech jest krótki i urywany, nocą występuje u niego kaszel. Maluch z takimi objawami powinien być pod stałą opieką pediatry i kardiologa.