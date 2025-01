Wystarczyło, że Doda usiadła przy fortepianie i akompaniując sobie zaśpiewała własną interpretację utworu Pezeta, miksując go z własnym hitem. Emocjonalny przekaz i pełen wrażliwości głos Dody rozłożył słuchaczy na łopatki. Komentowali nie tylko fani artystki, ale również znajomi z branży nie mogli powstrzymać się od słów uznania, po tym co usłyszeli.

Doda podzieliła się w sieci swoją interpretacją utworu "Dom nad wodą" Pezeta, którą połączyła z własną kompozycją "Dom", którą znajdziecie na reedycji jej ostatniej płyty "Aquaria Deluxe". Jej akustyczny występ w akompaniamencie jedynie fortepianu, na którym sama jednocześnie zagrała wzruszył fanów do łez. Nagranie, które umieściła w sieci w niecałe 22 godziny zdobyło już ponad 3,3 miliona wyświetleń na samym Instagramie! Z kolei to samo nagranie na Tik Toku zdobyło ponad 4 miliony wyświetleń.

Przepiękny głos Dody wzruszył nie tylko tysiące fanów ale również samego Pezeta, którego utwór zdecydowała się przerobić. Jej wersję skomentował wymownymi emotkami.

Już dawno nagrania Dody nie wzbudziły w internautach tylu emocji. To tylko kolejny dowód na to, jak mocny jest jej głos. Szczególnie teraz, kiedy zdecydowała się wycofać nieco z show-biznesu i zakończyć erę koncertowania. Stęsknieni za jej występami fani zdecydowanie docenili tę muzyczną niespodziankę: