Szczekającego kaszlu u dziecka nie wolno zbagatelizować. Zanim dotrze wezwana pomoc lekarska, dziecko należy spróbować uspokoić i zapewnić mu dostęp do chłodnego powietrza. Jeśli na zewnątrz panuje mróz, lepiej zostać w pomieszczeniu, ale nawilżyć powietrze.

Reklama

Szczekający kaszel u dziecka z zapaleniem krtani

Zapalenie krtani lub (i) tchawicy jest bardzo niebezpieczne dla malucha. Objawia się suchym, duszącym kaszlem u dziecka i wymaga interwencji lekarza. Dotyka przeważnie 3- i 4-latków, ale zapadają na nią też dzieci młodsze i starsze – od 2 do 7 lat. Ważna jest szybkość reakcji, ponieważ szczekający kaszel u dziecka oznacza, że ma ono trudności z oddychaniem. Choroba zwykle atakuje znienacka, przeważnie nocą albo nad ranem.

Oprócz męczącego kaszlu u dziecka z zapaleniem krtani występują:

problem z oddychaniem,

ślinienie się,

sine usta i język,

poruszanie skrzydełkami nosa.

Szczekający kaszel jest charakterystyczny, przypomina szczekanie psa albo pianie koguta. Nasila się zazwyczaj po rozgrzaniu dziecka.

Pierwsza pomoc w przypadku duszącego kaszlu u dziecka

Dziecko, które nie może oddychać, jest przerażone. To powoduje, że krtań zaciska się jeszcze bardziej i pogarsza sytuację. Dlatego przede wszystkim należy spróbować dziecko uspokoić, przytulić. Ważne, by nie okazywać przy nim swojego strachu, ponieważ z pewnością mu się udzieli. Chłodne powietrze złagodzi duszność, dlatego dobrze jest stanąć przy otwartym oknie lub na balkonie. Jeśli na zewnątrz jest mróz, lepiej zamiast wystawiać chore dziecko na ujemną temperaturę nawilżyć powietrze. Można do tego użyć nawilżacza albo nalać do wanny gorącą wodę i spędzić z dzieckiem chwilę w zaparowanej łazience. Podczas ataku szczekającego kaszlu u dziecka nie wolno podawać mu płynów, ponieważ maluch może się zachłysnąć. Jeśli nasze działania nie przyniosły skutku i stan dziecka się pogarsza, należy wezwać pogotowie.

Zobacz także