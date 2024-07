Katar u noworodka występuje często i nie zawsze jest spowodowany przez infekcje. Może wynikać z tego, że po porodzie w nosku pozostał jeszcze śluz, który utrudnia dziecku swobodne oddychanie. Pierwszymi objawami niedrożnego nosa mogą być płaczliwość dziecka i trudności w przyjmowaniu pokarmu.

Przyczyny niedrożności nosa u noworodków

O niedrożności nosa u małych dzieci naocznie można przekonać się dopiero w momencie, kiedy pojawi się wydzielina. Jest ona wodnista przy zakażeniach wirusowych, przy podrażnieniach i alergiach, lub ropna w przebiegu chorób bakteryjnych.

Nie zawsze jednak niedrożności nosa towarzyszy katar. Czasami problemy z oddychaniem wynikają z nieprawidłowej budowy nosa i jamy nosowej lub urazów, do których doszło podczas porodu albo już po nim. Jedną z przyczyn może być niewystarczająco ostrożne czyszczenie noska.

Częstą przyczyną problemów z oddychaniem przez nos u noworodka jest także śluz, który pozostał w nosie po porodzie.

Objawy niedrożności nosa u noworodków

Noworodek może zdradzać pewne symptomy niedrożnego nosa. Należą do nich:

trudności w przyjmowaniu pokarmu,

płaczliwość,

drażliwość,

wyraźny wysiłek widoczny przy związanym z oddychaniem wznoszeniu się i opadaniu klatki piersiowej dziecka.

W związku z tym, że noworodek może oddychać wyłącznie przez nos, konsekwencje niedrożności mogą być poważne. Należą do nich niedotlenienie organizmu i odwodnienie spowodowane nieprzyjmowaniem pokarmu. Dlatego, jeśli po usunięciu nadmiaru śluzu z nosa za pomocą aspiratora do nosa problem nie ustępuje, koniecznie wybierz się do lekarza.