Julia Wróblewska pokazała test. „Teraz to już na 100% pozytywny”

Julia Wróblewska jakiś czas temu wróciła z ośrodka terapeutycznego po półrocznym pobycie, który miał pomóc jej odzyskać równowagę i zatroszczyć się o zdrowie psychiczne. Teraz aktorka zdradziła, co dzieje się w jej życiu zawodowym. Julia Wróblewska zniknie na dobre z "M jak miłość" po podjęciu nowej pracy? Julia Wróblewska została kelnerką! Julia Wróblewska wielokrotnie zabierała głos w sprawie swojego zdrowia psychicznego i nie ukrywa, że cierpi na zaburzenia osobowości, stąd terapia i pobyt w ośrodku, które miały pomóc aktorce zadbać o siebie i skupić się na swoim zdrowiu. Jak wiadomo Julia Wróblewska od dawna zmagała się też z depresją . Teraz nie ukrywa, że nie tylko kontynuuje terapię, ale stosuje się do nowych zaleceń i podjęła wyzwanie, aby pójść do pracy, która nie jest związana z aktorstwem. W ten sposób Julia Wróblewska została kelnerką... - Teraz mam nowe zajęcie. W ośrodku dostałam zalecenia, żeby pójść normalnie do pracy i trochę zbalansować to moje życie publiczne i prywatne. Więc poszłam do zwykłej pracy i jestem kelnerką w restauracji. Pracuję tam od miesiąca i jestem bardzo zadowolona - powiedziała aktorka w rozmowie z "Faktem". Zobacz także: Julia Wróblewska wróciła z ośrodka terapeutycznego: "Potrzebowałam czasu by się ogarnąć" Julia Wróblewska jest rozpoznawana w pracy i dodaje, że cieszy ją ta zmiana związana z nabieraniem doświadczenia w zupełnie innym zawodzie: - Żadna praca nie hańbi i choć dużo osób zawsze mi mówiło, że do normalnej pracy nie pójdę, to ja poszłam. Nabieram doświadczenia. Kariera karierą, ale jak ona by się kiedyś skończyła, trudno byłoby mi dostać zwykłą pracę bez praktyki. Póki co jest fajnie, odbywam szkolenia i dobrze się czuję. Ekipa...