Od kilku miesięcy głośno jest o związku Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej. Mimo dzielącej ich różnicy wieku, tworzą udaną relację i świetnie się dogadują. Pełną parą przygotowują się także do swojego ślubu. Okazuje się, że większość rzeczy mają już dopięte na ostatni guzik!

Ślub Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej

W grudniu zeszłego roku Krzysztof Skiba poinformował, że rozwodzi się z żoną, z którą doczekał się dwóch dorosłych już synów. Pokazał też w mediach społecznościowych swoją obecną partnerkę, Karolinę. Choć od tamtego momentu minęło nieco ponad pół roku, wiadomo, że zakochani mają wobec siebie poważne plany. Najpierw doszło do zaręczyn, o których opowiedzieli teraz reporterce "Jastrząb Post" na planie odcinka nowego programu Mateusza Gesslera "Para do gara. Ona mówi, on gotuje".

- Wpadłem w pułapkę miłosną. Karolina jest taką osobą, która lubi przejmować inicjatywę. Ja jestem ze świata rocka, nieco nieokrzesany. I ona pewnego dnia oświadczyła, że jak mamy się połączyć, to najpierw musi być pierścionek zaręczynowy. Była decyzja i kupiliśmy pierścionek. Na urlopie też były wyznania i nieoficjalne oświadczyny. Z tej burzy miłości pojawiły się konkrety - zdradził Krzysztof Skiba.

Wiadomo też, że w planach jest ślub, który odbędzie się już niebawem. Okazało się, że para jest na finiszu przygotowań i nie tylko wybrała miejsce, ale również domknęła listę gości. Zakochani odbyli już także podróż... przedślubną.

- Bardzo przeżywamy ten ślub. Miejsce jest już wybrane, zaklepane. Lista gości jest zamknięta. Mogę zdradzić, że jeszcze nie zamówiliśmy, ale już szukaliśmy obrączek. (...) Podróż poślubna odbyła się przed ślubem. Byliśmy w Kapadocji. To było marzenie Karoliny i postanowiłem je spełnić – powiedział muzyk.

Wspólnie wybrali datę wydarzenia. Byli przy tym przesądni i sugerowali się ulubioną liczbą Karoliny.

- Mam obsesję na punkcie jednej liczby i ta liczba się tam zawiera. Nie mogę powiedzieć jaka, bo sprzedam datę – dodała.

Podczas wywiadu z "Jastrząb Post" Karolina Kempińska zdradziła, że przed związkiem z artystą, nikt nie mógł jej zawrócić w głowie. Przyznała, że wielu mężczyzn jej się oświadczało, ale żaden nie potrafił skraść jej serca. Zawsze uciekała. Dopiero Krzysztof Skiba stanął na wysokości zadania. W rozmowie muzyk ujawnił także, co nowa partnerka wniosła do jego życia.

- Dużo radości, energii. Przy takiej kobiecie jak Karolina trudno nie fruwać w chmurach, nie odnosić takiego wrażenia, że człowiek unosi się nad ziemią. Ja kiedyś byłem człowiekiem bardzo ironicznie patrzącym na sprawy miłosne, okiem prześmiewcy. Zakochani byli często przedmiotem moich żartów, ale teraz kiedy sam przeżywam motyle w brzuchu, to uważam, że to są piękne chwile, a miłość, to jest takie uczucie, dla którego warto żyć. W życiu nie chodzi tylko o sukces i sprawy materialne. Trzeba też znaleźć czas na przyjemności i nie odkładać ich wciąż na później – stwierdził Skiba.