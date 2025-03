W najnowszym odcinku "Sanatorium miłości" Stanisław nazywany również Stanley'em postanowił wyznać swojej dziewczynie Uli miłość. Między partnerami wydawać by się mogło, że z odcinka na odcinek rośnie coraz to większe uczucie. Tym razem postanowili pokazać innym uczestnikom, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Stanley i Ula z "Sanatorium miłości" nie mogą bez siebie żyć

"Sanatorium miłości" spełniło swoje zadanie. Stanley i Ula stworzyli związek i nie obyło się bez słów "kocham cię". W ostatnim odcinku Ula podczas prezentowania swojego talentu powiedziała wiersz nawiązujący do zdrowia i miłości. Stanley i inni uczestnicy show wzruszyli się i byli zachwyceni.

Na koniec dnia na uczestników programu czekała niespodzianka. Wszyscy wybrali się na statek, gdzie mogli zjeść, porozmawiać, a przede wszystkim się zrelaksować. Stanley postanowił zaprosić do pierwszego tańca Ulę.

Tańczyć z Ulką w takiej scenerii na wodzie, to jest coś wspaniałego. Spotykając Ulę tak jakbym dostał nowe życie - wyjawił Stanley.

Uczestnicy "Sanatorium miłości" wątpią w autentyczność uczucia między Stanleyem a Ulą

Bliskie tańce między Ulą a Ulą przyciągnęły wzrok innych uczestników. No i się zaczęło. Wśród kuracjuszy pojawiły się wątpliwości co do autentyczności uczucia pary.

Ja sobie nie wyobrażam, żeby w ciągu tygodnia można się zakochać na umór. Żeby się zakochać na 100% to potrzeba paru chwili ze sobą spędzonych. Zauważyłem, że robią trochę coś pod publikę - podsumował relacje Zdzisław.

Naprawdę nie wiem do końca na ile to jest prawdziwe - dodała Gosia.

Stanley w jednej ze swoich wypowiedzi wyjawił, że ma nadzieję, że inni uczestnicy widzą, że uczucie między nim a Ulą jest prawdziwe. Zakochani do końca imprezy trwali przy sobie, tańczyli w rytm muzyki i patrzyli się sobie głęboko w oczy.

Ja chyba na to całe życie czekałam - zdradziła Ula.

Na koniec Ula i Staniław "Stanley" pocałowali się namiętnie, a mężczyzna powiedział w kierunku swojej wybranki słowa, które chciałaby usłyszeć nie jedna kobieta.

Myślę, że jesteś cudowną kobietą. (...) Pamiętaj, że bardzo cię potrzebuję do życia. Nie chce być sam - powiedział Stanley.

