Justyna z "Rolnicy. Podlasie" w hitowym programie dała się poznać jako bardzo pracowita i sympatyczna kobieta, a teraz okazuje się, że rolniczka realizuje kolejny odważny projekt i ma dla osób odwiedzających ich okolice prawdziwą niespodziankę. Chodzi o nową atrakcję, która już niebawem ma zostać otwarta. Justyna Maciorowska z Ciemnoszyj nie kryje radości, a fani już się nie mogą doczekać. O co chodzi?

Uczestnicy programu "Rolnicy. Podlasie" oprócz udziału w serialu dokumentalnym są też bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Justyna Maciorowska z Ciemnoszyj na co dzień zajmuje się gospodarstwem, w którym ma aż 600 sztuk bydła, o czym ostatnio informowała, ale zdecydowała się na kolejne przedsięwzięcie i w tym roku otwiera labirynt w kukurydzy. To ma być wyjątkowa atrakcja z grą terenową w roli głównej.

Rolniczka zdradziła już termin otwarcia labiryntu w kukurydzy i nie ukrywa, że to dla fanów programu będzie dodatkowy pretekst, aby odwiedzić ich gospodarstwo:

Od połowy lipca zapraszamy do nas do Ciemnoszyj na spróbowanie swoich sił w naszym labiryncie. Będzie to świetny pretekst do odwiedzenia naszej miejscowości i nas.

dodała rolniczka.