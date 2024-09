Piotr i Agnieszka Głowaccy uświetnią swoim udziałem najnowszą edycję "Azja Express". Czy uda im się wygrać? To się jeszcze okaże, ale już teraz wiadomo, że para ma w życiu wszystko, co najcenniejsze: wzajemną miłość i kochającą się, szczęśliwą rodzinę. Kim jest żona Piotra Głowackiego i jakie były początki ich małżeństwa?

W najnowszym sezonie "Azja Express" widzowie mogą spodziewać się potężnej dawki rozrywki - i to nie tylko za sprawą ezgotycznych destynacji, ale przede wszystkim dzięki doborowi uczestników i uczestniczek. Aktor Piotr Głowacki wyruszy w egzotyczną podróż z ukochaną żoną, Agnieszką.

O tym, czy ekstremalne warunki i nietypowe wyzwania, które czekają na uczestników w programie, wpłyną na relację małżonków, przekonamy się już niebawem. A jak wyglądały początki związku Piotra i Agnieszki Głowackich? Okazuje się, że para musiała wiele przejść, by zbudować trwałe małżeństwo:

Początki relacji Głowackich wcale nie były łatwe. Aktor zdradził, że na początku z żoną połączyła go przyjaźń, jednak zanim przerodziła się ona w coś więcej, minęła ... dekada!

Zaczęliśmy się kumplować, a w międzyczasie mieszkaliśmy w różnych miastach, mieliśmy inne związki. Aż po latach spotkaliśmy się przypadkiem na Chłodnej 25… (...) Pomiędzy tymi innymi związkami sprawdzaliśmy, co u nas. Nasze spotkania miały wtedy również podtekst erotyczny, miłosny, trochę na zasadzie ''jeszcze nie teraz, ale…''. To było długoterminowe budowanie napięcia, które nas w końcu do siebie ściągnęło

Mało kto wie, że żona Piotra Głowackiego również związana jest ze światem artystycznym. Agnieszka również jest aktorką i ma na koncie m.in. role teatralne czy dubbingowe. Poza pracą pasjonuje się również jeździectwem. Oprócz kariery zawodowej, Agnieszka Głowacka realizuje się również w innej życiowej roli: jest mamą bliźniąt, Idy i Aarona, które przyszły na świat w 2017 roku.

O wychowaniu dzieci żona aktora mówiła w poruszający sposób w rozmowie z "Vivą!":

A ja nie lubię, gdy ktoś mi w życiu pomaga, bo czuję, że mi przeszkadza, czyli zmienia to, co sobie ułożyłam. Nie mówię o Piotrku (śmiech). Tak samo było z opieką nad Idą i Aaronem, a że jest ich dwoje naraz, wymagało to ode mnie dużej koncentracji. Kiedy mam jakieś zadanie, to wkręcam się na maksa. Kiedy w książce przeczytałam, że nie ma złej pogody na spacer, podeszłam do sprawy poważnie. Był luty, oni mieli dwa tygodnie, a ja wyruszałam na piesze trzygodzinne wycieczki z wózkiem. Kupiłam wędkarską pelerynkę i chodziłam. Jak już coś robię, muszę mieć poczucie, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Cieszę się, że podjęliśmy taką decyzję, że ja zajmuję się dziećmi, a Piotr pracuje na planie czy w teatrze

