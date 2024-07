Istnieje wiele sposobów na obgryzanie paznokci u dzieci. Najlepsze efekty przynosi wnikliwa obserwacja dziecka i poznanie przyczyny takiego zachowania.

Obgryzanie paznokci (inaczej onychofagia) jest problemem natury psychicznej i reakcją na sytuacje stresowe. Szukając sposobów na rozładowanie napięcia, dzieci wkładają palce do buzi, kręcą włosy, zgrzytają zębami, drapią się. Jednak najczęściej odreagowanie na sytuacje problemowe odbywa się poprzez obgryzanie paznokci.

Przyczyny obgryzania paznokci u dzieci

Przyczyny obgryzania paznokci mogą być różne. Do najczęstszych należą: zmiana otoczenia (pójście do przedszkola, zmiana szkoły), krótkotrwałe bądź długotrwałe rozstanie z rodzicami, pojawienie się nowych osób w najbliższym otoczeniu, np. nowa opiekunka, nowa pani w przedszkolu, pojawienie się rodzeństwa, może być reakcją na kłótnie rodziców. Często zdarza się, że obgryzanie paznokci jest wynikiem naśladowania zachowania osób dorosłych lub jest próbą zwrócenia na siebie uwagi.

Sposoby na obgryzanie paznokci u dzieci

Przede wszystkim należy poznać przyczynę obgryzania paznokci i poddać dziecko wnikliwej obserwacji. Należy zwrócić uwagę w jakich sytuacjach dziecko obgryza paznokcie. Najważniejsza jest w takim przypadku szczera i spokojna rozmowa, która nie będzie skupiała się na samym obgryzaniu paznokci, a raczej na jego przyczynach. Należy porozmawiać z dzieckiem o negatywnych emocjach i o sposobach radzenia sobie ze stresem. Można zaproponować dziecku ściskanie gumowej piłki, tupanie, klaskanie, zajęcia manualne (wycinanie, lepienie z plasteliny, rysowanie). W przypadku starszych dzieci warto porozmawiać o problemach i zaproponować ich wspólne rozwiązywanie. W przypadku bardzo małych dzieci wystarcza delikatne i systematyczne wyjmowanie rączki z buzi.

Inne sposoby na obgryzanie paznokci u dzieci

Można zastosować specjalne preparaty do smarowania palców i paznokci, które mają gorzki smak. Warto zachęcić dziecko do częstego mycia rąk mydłem, którego smak zniechęca do obgryzania paznokci. W sytuacjach kiedy obgryzanie paznokci odbywa się mimowolnie (podczas snu, podczas oglądania telewizji) można zakładać dziecku rękawiczki.

Czego nie wolno robić?

Bezwzględnie zakazane jest podnoszenie głosu na dziecko, bicie po rączkach, wyśmiewanie, stosowanie kar, ponieważ wzmaga to uczucie napięcia emocjonalnego i pogłębia problem. Takie zachowanie może doprowadzić również do sytuacji w której dziecko będzie ukrywało swój nawyk przed rodzicami. Jeśli żadna z powyższych metod nie przyniesie rezultatów – należy skonsultować się z lekarzem.

