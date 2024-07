Najprostszym sposobem na to, aby zmyć lakier do paznokci z ubrania, jest użycie zmywacza lub acetonu. Jeśli tkanina jest delikatna albo odbarwia się, trzeba sięgnąć np. po pilnik czy lakier do włosów.

Reklama

Zmywacz do paznokci usunie plamy z lakieru na ubraniach

Jak zmyć lakier do paznokci z ubrania? Potraktować zmywaczem, rozpuszczalnikiem do farb lub acetonem, a następnie wyprać jak zwykle. To najłatwiejszy sposób, ale też najbardziej ryzykowny, ponieważ można uszkodzić odzież. Pod wpływem wymienionych, silnych substancji tkanina może się odbarwić lub uszkodzić. Dlatego przed użyciem zmywacza trzeba sprawdzić w niewidocznym miejscu, jak odzież reaguje na takie czyszczenie. W ten sposób nie wolno czyścić jeansu.

Jak zmyć lakier do paznokci z ubrania za pomocą lakieru do włosów?

Plamy z lakieru do paznokci usunąć można z ubrań, używając lakieru do włosów. Kiedy emalia do paznokci jest już zaschnięta, wystarczy obficie spryskać zabrudzone miejsce lakierem do włosów i poczekać, aż wyschnie. Po chwili lakier do paznokci można wykruszyć, a ubranie uprać, dodając odplamiacz. Do usuwania lakieru nadaje się np. szczoteczka do rąk lub do zębów.

Usuwanie plam z lakieru do paznokci przy pomocy sody i wody lub płynu do naczyń

Lakier do paznokci z ubrania usunie mieszanka wody z sodą w proporcjach 1:1. Sporządzoną miksturę trzeba nabrać na wacik lub gąbkę i pocierać plamę z lakieru. Powinno to zmiękczyć zabrudzenie, dzięki czemu łatwiej będzie je doczyścić podczas prania.

Mechaniczne ścieranie to sposób na pozbycie się lakieru do paznokci z ubrania

Jak zmyć lakier do paznokci z ubrania, jeśli plama jest odporna na rozmiękczanie? Wystarczy zetrzeć ją z góry pilnikiem do paznokci. Sprawdza się to przede wszystkim przy czyszczeniu skórzanej odzieży. Można też wykorzystać tę metodę na innych tkaninach, jeśli plama jest wypukła, ale trzeba uważać, by nie naruszyć i nie zniszczyć przy tym włókien. Po spiłowaniu fragmentu plamy, reszta powinna ustąpić pod wpływem jednej z wyżej opisanych metod.

Zobacz także