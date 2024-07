Grzyb w domu to nieestetyczne zacieki, kropki i plamy w miejscach, w których gromadzi się wilgoć i jest niedostateczna wentylacja. Tego rodzaju mikroorganizmy muszą być natychmiast usunięte, ponieważ mogą działać alergizująco, a nawet rakotwórczo. Olejek goździkowy, ocet i olejek herbaciany to najlepsze domowe sposoby na usunięcie pleśni.

Nie wystarczy jedynie zdrapać czy zmyć powstały na ścianie nalot – jeżeli nie usuniemy przyczyny, grzyby pojawią się ponownie. Skuteczność odgrzybiania pomieszczenia jest uzależniona od zdiagnozowania i usunięcia przyczyny wzmożonego namnażania i kolonizacji pleśni. Ponadto należy zadbać o odpowiednie docieplenie ścian oraz usprawnienie systemu wentylacji.

Różnice między grzybem pleśniowym a grzybem domowym

Grzyb pleśniowy popularnie bywa nazywany pleśnią. Tego rodzaju intruz w naszym domu powoduje odklejanie się tapet, a nawet tynków. Tworzy czarne, rdzawe, cytrynowe lub zielone nieregularne nacieki i naloty. Jednak nie powoduje uszkodzeń ścian, tak jak grzyb domowy. Domowy rodzaj grzyba może nawet przerastać drewno i mury powodując tym samym pęknięcia i tworzenie szczelin. Sposób postępowania przy usuwaniu każdego z nich wygląda tak samo.

Pleśń i grzyb na ścianie a zdrowie

Zarodniki grzybów pleśniowych są niebezpieczne dla naszego organizmu. Mogą wzmagać dolegliwości związane z infekcjami układu oddechowego, powodować wypryski, nudności, bóle głowy oraz zmiany skórne. Szczególnie uciążliwe są dla osób cierpiących na różnego rodzaju alergie, ponieważ nasilają ich objawy. Ponadto grzyby wykazują działanie rakotwórcze.

Chemiczne środki na pleśń i grzyby

Gotowe do użycia płyny dostępne są najczęściej w butelkach z atomizerem, co ułatwia ich aplikację. Dzięki specjalnym antypleśniowym preparatom usuniemy brzydki nalot z tynków, murów, uszczelek, spoin, fug, drewna czy tworzyw sztucznych.

Substancje te mogą zawierać chlor lub żrące dodatki, dlatego bardzo ważne jest zachowanie środków ostrożności podczas ich stosowania, takich jak gumowe rękawice oraz maseczki ochronne na twarz. Istotne również jest częste wietrzenie pomieszczenia, w którym używany jest środek o bardzo mocnym zapachu. Płyny grzybobójcze nanosi się zawsze na wstępnie oczyszczoną z nalotu powierzchnię. Po użyciu tego typu specyfików najlepiej nie przebywać w danym pomieszczeniu przez kilkanaście godzin (jest to ściśle określone przez producenta na opakowaniu) i często wietrzyć.

Jeżeli po pozbyciu się pleśni ze ściany nie pokryjemy tego obszaru specjalnym antypleśniowym tynkiem, usunięta plama może być widoczna nawet spod kilku warstw farby.

Na rynku dostępne są również takie preparaty, które zawierają jedynie aktywny tlen – dzięki temu nie są toksyczne i nie posiadają uciążliwego, intensywnego zapachu.

Domowe sposoby - jak usunąć pleśń ze ściany

Walkę z grzybami pleśniowymi za pomocą domowych, naturalnych metod najlepiej rozpocząć od zeskrobania zewnętrznej warstwy pleśni. Najlepiej użyć w tym celu ostrej szczotki lub kuchennego zmywaka i wody z płynem do mycia naczyń. Jeżeli nie chcemy używać żrących ani chemicznych substancji konieczne będzie skucie tynku lub zdrapanie powierzchni zaatakowanej przez grzyb oraz obszaru wokół niego (mniej więcej 1 cm). Kulminacyjnym i najważniejszym punktem w tym procesie jest usunięcie grzybni. Domowy środek idealny do tego typu zadania to rozcieńczony z wodą ocet spirytusowy (w stosunku 4:1 – czyli np. 400 ml wody i 100 ml octu). Zamiast octu możemy wykorzystać podobnie działające naturalne olejki. W tej roli najlepiej sprawdzają się: olejek z drzewa herbacianego, olejek lawendowy oraz olejek goździkowy. Wystarczy na 100 ml wody dodać około 20-30 kropel olejku.

Jeśli zawiodą specjalistyczne preparaty i domowe sposoby walki z pleśnią warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy odgrzybiającej.