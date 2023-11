Choć coraz więcej gwiazd decyduje się na to, by postawić na naturalność i rezygnować z makijażu na co dzień, oglądanie znanych twarzy bez makijażu wciąż należy do rzadkości. Trend "no make-up" najwyraźniej spodobał się ostatnio Wersow, która postanowiła opublikować na Instagramie kilka ujęć w naturalnej wersji. Zobaczcie, jak się prezentuje.

Tak wygląda Wersow bez makijażu

Odkąd kilka miesięcy temu Wersow została mamą małej Mai, fani obserwują ogromną przemianę influencerki. Internauci piszą wprost, że Weronika Sowa przeszła prawdziwy glow-up, a macierzyństwo zdecydowanie jej służy. 27-latka postanowiła pójść o krok dalej i już jakiś czas temu zapowiedziała, że rezygnuje z doklejanych rzęs. Tym razem pokazała się fanom zupełnie bez makijażu.

Na instagramowym profilu Weroniki Sowy fani mogą oglądać ujęcia influencerki w wersji zupełnie sauté. Jak pisze sama Wersow, rezygnacja z makijażu nie jest przypadkowa.

No make-up era (okres bez makijażu - przyp. red.) - pisze Wersow.

Decyzja Weroniki Sowy o publikacji ujęć bez makijażu bardzo zaskoczyła fanów, jednak spotkała się z niezwykle przychylnymi reakcjami internautów, którzy byli pod wrażeniem jej naturalnego piękna.

Ściągnięcie rzęs wyszło totalnie na plus! Przepięknie wyglądasz!

Warto to docenić bo nie każdy jest w stanie pokazać się bez makijażu! Przepięknie wyglądasz. Zdjęcie rzęs zdecydowanie na plus

Werka w końcu naturalnie… na to czekałam!

Piękna cera!

Instagram @wersow

Fani już jakiś czas temu zauważyli, że macierzyństwo zdecydowanie służy Weronice Sowie i 27-latka wygląda naprawdę korzystnie. A Wam, jak podoba się odsłona Wersow bez makijażu?

