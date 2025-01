Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma za sobą trudny rok i małżeństwo z Piotrem, które nie zakończyło się w przyjacielskich stosunkach. Uczestniczka show nie ukrywa, że ma za sobą trudny czas, ale w nowym roku ma się wiele zmienić. 38-latka już zaczęła wdrażać odważne plany w swoje życie, zaczynając od odejścia pracy.

To był trudny rok dla Agaty z 10. edycji kontrowersyjnego eksperymentu TVN, która poślubiła Piotra. Ich małżeństwo okazało się wielką porażką, a rozwód był tylko formalnością. W dniu ślubu uczestnik show przyjął nazwisko żony, a teraz nie zamierza go zmieniać nawet po rozwodzie, co mocno dotknęło uczestniczkę show. Ostatnio Agata ze "Ślubu" ponownie zabrała głos w kwestii nazwiska i przyznała, że nie może nic z tym zrobić. Na szczęście nieudane małżeństwo jest już za nią, a ona sama nie ukrywa, że dwa ostatnie lata były dla niej wyzwaniem. Na początku nowego roku 38-latka postanowiła podzielić się na Instagramie swoimi przemyśleniami związanymi ze starym i nowym rokiem.

To jednak nie wszystko! Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyznała również, że w nowym roku odeszła ze swojej pracy i postanowiła skupić się na sobie. Uczestniczka show nie zdradziła jednak, czym teraz będzie się zajmować, ale zapewnia, że była to przemyślana decyzja. Na nagraniu pochwaliła się również wypadem na jedną z australijskich plaż.

Dzień dobry, dzień dobry. Szczęśliwego nowego roku. Witam w 2025. Chciałam się tylko przywitać po raz kolejny, bo ja to jestem jak Houdini, pojawiam się i znikam, ale też ciężko pracuję. Ciężko pracuję nad tym, co bym chciała osiągnąć. Zostawiłam wszystkie złe duchy, złe rzeczy w tamtym roku dosłownie i w przenośni, bo nawet rzuciłam prace. Nie była to nagła decyzja, ale myślałam już o tym od kilku miesięcy. Tam gdzie byłam, nie sprawdzało się totalnie. Nie czułam już nawet satysfakcji z tego, że tam jestem i stwierdziłam, że to jest mój znak. (...) Zatrzymała się właśnie obok pięknej plaży. Zawsze jeździłam gdzieś daleko na moje ulubione plaże, a teraz znalazłam jedną blisko domu

– powiedziała uczestniczka show.