Chemiczne odświeżacze powietrza oprócz zapachów rozprzestrzeniają w mieszkaniu wiele substancji szkodliwych dla zdrowia. Samodzielne wykonanie ekologicznego odświeżacza jest proste, a domowy odświeżacz powietrza pozwoli ci cieszyć się pięknym, naturalnym zapachem bez konieczności wdychania acetaldehydu, acetonu, chlorometanu i innych substancji stosowanych w chemicznych odświeżaczach. Nie będzie on miał co prawda tak intensywnego zapachu jak chemiczne odświeżacze, zapach ten będzie jednak bardziej naturalny.

Odświeżacz powietrza na bazie sody oczyszczonej

Soda oczyszczona znana jest z tego, że pochłania zapachy. Jej właściwości możesz wykorzystać do zrobienia odświeżacza, który będzie można postawić w pobliżu pomieszczeń, w których powstają nieprzyjemne zapachy. Odświeżacz z sodą oczyszczoną zneutralizuje je.

Do wykonania odświeżacza powietrza z sodą oczyszczoną będziesz potrzebować:

szerokiego, płaskiego pojemniczka, np. słoika,

gumki recepturki lub tasiemki,

kawałka tkaniny o luźnym splocie, np. lnu, lub podziurkowanego papieru,

wybranego olejku eterycznego.

Do pojemniczka wsyp połowę opakowania sody oczyszczonej. Dodaj do niej 10 kropli olejku eterycznego. Przykryj pojemniczek tkaniną lub papierem i przytwierdź je tasiemką lub gumką. Nową porcję olejku dolewaj wtedy, kiedy zauważysz, że od razu po wejściu do pomieszczenia zapach odświeżacza jest niewyczuwalny. Sodę w pojemniczku wymieniaj co 2-3 miesiące.

Odświeżacz powietrza na bazie alkoholu

Odświeżacz powietrza możesz też wykonać z wykorzystaniem alkoholu. Będą ci do tego potrzebne:

flakonik (pojemniczek),

tkanina lub dziurkowany papier,

tasiemka lub gumka recepturka,

dwa kieliszki wódki lub kieliszek spirytusu,

wybrany owoc lub przyprawa: dwie łyżeczki świeżo startego cynamonu lub wanilii, trzy plasterki cytryny lub grejpfruta, skórka z pomarańczy lub pigwy, igliwie sosnowe.

Do flakonika lub pojemniczka włóż wybrany składnik i zalej go alkoholem. Przykryj pojemniczek tkaniną lub dziurkowanym papierem i obwiąż tasiemką albo gumką. Do pojemniczka możesz dodatkowo włożyć 5 drewnianych patyczków, które pomogą rozprzestrzenić zapach w otoczeniu. Wkład takiego odświeżacza wymaga wymiany co 4-5 dni.