Małgorzata Foremniak nieco rzadziej pojawia na branżowych imprezach, ale jest dostępna na swoim Instagramie, na którym dzieli się swoją codziennością. Ostatnio aktorka została zauważona przez paparazzi podczas zakupów w supermarkecie. 57-latka nie wyglądała jednak na zadowoloną!

Naturalna Małgorzata Foremniak "przyłapana" podczas zakupów

Małgorzata Foremniak zagrała w wielu kultowych produkcjach takich jak "Och Karol" czy "Sonata". Jednak ostatnim czasem aktorka jest nieco rzadziej widywana na salonach. Jakiś czas temu Małgorzata Foremniak została przyłapana w objęciach ukochanego na premierze filmowej. Partner aktorki to Paweł Jodłowski, który jest producentem filmowym. Mężczyzna na co dzień mieszka w Londynie, a artystka dzieli życie między dwa kraje, by móc jak najczęściej widywać się z ukochanym. Ostatnio paparazzi przyłapali 57-latke na zakupach w jednym z warszawskich supermarketów. Artystka wyglądała na bardzo skupioną.

