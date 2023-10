Marzysz o odpoczynku, relaksie i ciągle wydaje Ci się, że brak Ci na to czasu? W dzisiejszym świecie czas płynie nam coraz szybciej. Pracujemy coraz więcej, często na najwyższych obrotach. Ilość obowiązków, wielozadaniowości, pęd dnia codziennego, oczekiwania środowiska, w którym żyjemy, nasze ambicje, profesjonalizm, to tylko część tego, co powoduje w naszych organizmach przeciążenia i stres. Żyjemy zbyt szybko, zbyt intensywnie. Nieustająco brak nam chwil na zatrzymanie, wyciszenie. Coraz trudniej o pozbieranie myśli, usłyszenie naszych marzeń , naszej intuicji, wzięcia głębokiego oddechu, który dałby naszemu ciału, umysłowi i duszy tak potrzebną przestrzeń do regeneracji. Stres dopada nas przez całą dobę, a to nierzadko odbija się na naszym zdrowiu.

Wiemy, że w obecnym czasie nie da się żyć bez stresu, jest to po prostu niemożliwe. Nie unikniemy tych wszystkich sytuacji, zdarzeń stresujących. Możemy jednak próbować w tym stresowym wirze nauczyć się odnajdywać czas dla siebie. Zwolnić, odprężyć się czy zrelaksować.

Firma aap naya powstała, by dać Ci tą przestrzeń. Zapraszam do zatrzymania się choć na chwilę. Zachęcam do, zwolnienia, osadzenia się w czasie tylko dla Ciebie, relaksu, wzięcia oddechu i zbudowania rytuału w swoim zaciszu domowym.

Nazwa aap naya oznacza nowa Ty.

Ty, która potrafi świadomie wykorzystywać czas dla swojego zdrowia i urody. W swojej ofercie przygotowaliśmy dla Ciebie DOMOWE SPA DLA ZDROWIA I URODY, które zostało skompletowane z trzech produktów linii app naya. Pełny relaks w zaciszu Twojego Domowego Spa, z naszymi produktami przeniesie Cię do niezapomnianych chwil.

Zaparz naturalną ziołową herbatkę SIŁA ZDROWIA, zanurz się w cudownie ciepłej i zniewalającej zapachem wodzie z SOLĄ DO KĄPIELI SIARCZANOWO-MAGNEZOWĄ, a po niej rozetrzyj na ciele pełen blasku PIELĘGNUJĄCY OLEJEK DO CIAŁA.

Zatrzymaj czas dla siebie.

1. SIŁA ZDROWIA - Herbatka ziołowa na odporność

Picie tej herbatki ziołowej dostarcza wiele dobroczynnych właściwości, wspiera i wspomaga nasz organizm. Jej skład to kompozycja samych zdrowych i ekologicznych owoców, ziół i kwiatów. Wszystkie zbierane, pakowane ręcznie (nie widziały maszyn) z ekologicznych upraw. Suszone w odpowiednich temperaturach, aby zachować jak najwięcej właściwości zdrowotnych. Zioła w herbatce zostały tak skomponowane, aby pomagały wzmacniać naszą odporność, a przez to nasze zdrowie. To Twoja domowa ochrona, która może być pomocna w zwalczaniu infekcji.

Składniki: jabłko owoc, rokitnik, kurkuma, liść pokrzywy, liść maliny, różeniec górski, bez czarny kwiat, werbena cytrynowa, trawa cytrynowa, dziewanna, lipa kwiatostan, płatki róży, pieprz różowy, chaber, aromat naturalny.

2. SÓL DO KĄPIELI SIARCZANOWO – MAGNEZOWA z olejkami eterycznymi z drzewa różanego i lawendy

Kąpiele z solą siarczanowo - magnezową to niezwykły dar dla naszego organizmu.

Zalecane są w celu zwiększenia energii w naszym ciele, dzięki magnezowi, który stymuluje wytwarzanie jej w naszych komórkach. A większa energia naszych komórek, to lepsze samopoczucie. Magnez zawarty w soli pozwoli na złagodzenie napięcia mięśniowego działając rozkurczowo i przeciwzapalnie na tkanki mięśniowe. Polepszy wykorzystanie tlenu w komórkach. Ponadto pomoże w łagodzeniu stanów zapalnych skóry, siniaków, obrzęków i bóli kostno – stawowych.

Natomiast Siarczany zawarte w soli wspomogą wypłukiwanie toksyny ze skóry, ułatwią komórkowe wchłanianie substancji odżywczych, pomogą w funkcjach odtruwania organizmu z niebezpiecznych toksyn, złagodzą bóle głowy i migreny. Wchłanialność siarczanów przez skórę jest znacznie lepsza niż przez układ trawienny, dlatego lepiej stosować kąpiele i masaże. Kąpiel w roztworze siarczanu magnezu pomoże poprawić też pracę układu krążenia – obniża ciśnienie i wspomaga pracę serca.

Dodane do soli naturalne olejki, zadbają o to, by nasza skóra nie wysuszała się. A dzięki aromatycznemu zapachowi lawendy i drzewa różanego uzyskamy aromaterapię i możliwość inhalacji. Ciało w pełni zregeneruje się i zrelaksuje. Wyciszymy swój umysł, usuniemy zmęczenie i stres. Płatki róży i lawendy muskające nasze ciało dadzą ukojenie dla duszy i sprawią, że każda kąpiel będzie niezapomnianym rytuałem w domowym SPA. .

Na podstawie przeprowadzonych badań aplikacyjnych zostały potwierdzone właściwości naszego produktu takie jak:

produktu poprawia kondycję włosów

poprawia kondycję paznokci

produktu poprawia kondycję skórę

kąpiel z produktem relaksuje, wycisza umysł

kąpiel z produktem usuwa zmęczenie i stres

produkt działa regenerująco

Produkt otrzymał bardzo wysoka ocenę 92% jako produkt, który relaksuje, wycisza, usuwa zmęczenie i stres, działa regenerująco, a 100% za odpowiedni wygląd/funkcjonalność produktu i odpowiednią aplikację.

3.PIELĘGNUJĄCY OLEJEK DO CIAŁA

To nasz cudowny produkt nad, którego tworzeniem poświeciliśmy najwięcej czasu i serca. Efekt to uzyskanie olejku, który zapewnia doskonałą pielęgnację skóry, regenerację, odżywienie, uczucie lekkiej opalenizny. To doskonały produkt do automasażu, pięknie pachnie, nadaje się do pielęgnacji całego ciała, a jego składniki to sama natura.

Czy wiesz, że olejowanie ciała to klucz do młodości?

Unikalne właściwości działania olejków, były doceniane przez wiele starożytnych kultur babilońskiej, sumeryjskiej, indyjskiej, egipskiej, arabskiej.... Olejowanie całego ciała to najlepszy sposób na odżywienie, uelastycznienie, nawilżenie naszej skóry o każdej porze roku. Pielęgnujący olejek do ciała linii aap naya oprócz cudownych właściwości odżywczych, pielęgnacyjnych, ma unikatową zaletę! Twoje ciało nabiera pięknego złocistego światła. To dzięki temu, że jest bogaty w ß-karoten.

Wcierany naturalny olejek to cudowny automasaż. Pobudza krążenie, co powoduje jego lepsze wchłanianie i rozluźnienie całego ciała. Taki wieczorny zabieg przygotowuje do pełnego relaksu i spokojnego snu.

Jego składniki zostały dobrane tak, aby każdy komponent był dla skóry darem natury.

Olej ze słodkich migdałów - nadaje się do każdego rodzaju skóry, ze szczególnym wskazaniem suchej i wrażliwej, jest bogaty w witaminy oraz niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), poprawia ukrwienie skóry i oraz ogólnie ją wzmacnia, wyrównuje koloryt, łagodzi, skutecznie chroni skórę przez warunkami atmosferycznymi takimi jak silny wiatr albo słońce.

- nadaje się do każdego rodzaju skóry, ze szczególnym wskazaniem suchej i wrażliwej, jest bogaty w witaminy oraz niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), poprawia ukrwienie skóry i oraz ogólnie ją wzmacnia, wyrównuje koloryt, łagodzi, skutecznie chroni skórę przez warunkami atmosferycznymi takimi jak silny wiatr albo słońce. Macerat olejowy z nagietka – ekstrakt olejowy z nagietka bogatego w karotenoidy, flawonoidy, fitosterole i inne dobroczynne substancje zapewniające działanie regenerujące i nawilżające.

– ekstrakt olejowy z nagietka bogatego w karotenoidy, flawonoidy, fitosterole i inne dobroczynne substancje zapewniające działanie regenerujące i nawilżające. Olej z wiesiołka – źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, odżywia skórę i przeciwdziała jej starzeniu. · Olej ryżowy – zawiera kwasy oleinowy i linolowy, które posiadają właściwości regenerujące i zmiękczające skórę. Olej z ryżu wykazuje działanie przeciwstarzeniowe i przeciwzmarszczkowe, stymuluje regenerację skóry i doskonale ją wygładza.

– źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, odżywia skórę i przeciwdziała jej starzeniu. · Olej ryżowy – zawiera kwasy oleinowy i linolowy, które posiadają właściwości regenerujące i zmiękczające skórę. Olej z ryżu wykazuje działanie przeciwstarzeniowe i przeciwzmarszczkowe, stymuluje regenerację skóry i doskonale ją wygładza. Ekstrakt olejowy z marchwi - bogaty w ß-karoten, prekursor witaminy A, działa przeciwrodnikowo, poprawia wygląd opalenizny, chroni skórę i włosy przed procesami utleniania. Działa przeciwstarzeniowo. Naprawia skórę i włosy. Regeneracja bariery skórnej. Emolient.

- bogaty w ß-karoten, prekursor witaminy A, działa przeciwrodnikowo, poprawia wygląd opalenizny, chroni skórę i włosy przed procesami utleniania. Działa przeciwstarzeniowo. Naprawia skórę i włosy. Regeneracja bariery skórnej. Emolient. Skwalan otrzymywany z oliwy z oliwek - jest wysoce lipofilowy, dobrze wchłaniany przez skórę, nawilżający i chroniący przed czynnikami zewnętrznymi (powietrze, światło, promienie UV i zanieczyszczenie środowiska) oraz skutecznie wytwarzający unikalny niepolarny środek zmiękczający skórę pochodzenia naturalnego. SQUALANE jest doceniany za wyjątkowy jedwabisty dotyk, który nadaje kosmetykom. Zapewnia również korzyści w zmiękczaniu skóry i zmniejszaniu zmarszczek. SQUALANE jest idealnym składnikiem preparatów do naprawy i odciążenia skóry odwodnionej i uszkodzonej. SQUALANE łatwo się rozprowadza i jest szybko wchłaniany do warstwy naskórka i nie pozostawia tłustej lub lepkiej warstwy.

Tocopherol (witamina E) - naturalny przeciwutleniacz zapewniający nawilżenie, działający jako środek przeciwstarzeniowy poprzez blokowanie wolnych rodników i działanie przeciwzapalne. Wykazano, że utrzymuje on strukturę komórkową i poprawia mikrokrążenie skóry, utrzymuje naturalną wilgotność i elastyczność skóry, i zaobserwowano, że wspomaga działanie przeciwzapalne skóry.

- naturalny przeciwutleniacz zapewniający nawilżenie, działający jako środek przeciwstarzeniowy poprzez blokowanie wolnych rodników i działanie przeciwzapalne. Wykazano, że utrzymuje on strukturę komórkową i poprawia mikrokrążenie skóry, utrzymuje naturalną wilgotność i elastyczność skóry, i zaobserwowano, że wspomaga działanie przeciwzapalne skóry. Ekstrakt aromatyczny – w 100% naturalny zapach pochodzący od samych naturalnych ekstraktów zgodnie z jego INCI.

Na podstawie przeprowadzonych badań aplikacyjnych zostały potwierdzone właściwości produktu takie jak:

Produkt ma doskonałe właściwości pielęgnujące 100%

Produkt ma doskonałe właściwości regenerujące 96%

Produkt odżywia skórę 96%

Produkt daje wrażenie głęboko nawilżonej skóry 100%

Produkt daje odczucie poprawy jędrność i elastyczność skóry (skóra wygląda pięknie i młodo) 96%

Produkt zapewnia komfortową pielęgnację skóry 100%

Ponadto oceniono:

Odpowiedni zapach produktu 100%

Odpowiednia konsystencja produktu 100%

Odpowiednie rozprowadzanie produktu 100%

Odpowiednia wydajność produktu 100%

Nasze ciało to nasz dom. Największy dar jaki możesz mu ofiarować, to czas dla siebie. Zapraszam Cię do Twojego domowego Spa. Cudowna kąpiel w zaciszu własnej łazienki z naszym zestawem DOMOWE SPA DLA ZDROWIA I URODY zapewni Ci pełne korzystanie z darów natury. One zadbają, by te chwile dostarczyły Ci odpowiedniej pielęgnacji, wzmocnienia, regeneracji, wyciszenia, twojego ciała, a stres i zmęczenie zamienią na pełen relaks. To magia, którą stworzyliśmy dla Ciebie, możesz być jej częścią.

Domowe SPA dla zdrowia i urody. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

