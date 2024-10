W tym samym czasie Kate Middleton i król Karol III usłyszeli diagnozę o nowotworze. Choć stan zdrowia monarchy zaniepokoił wszystkich, przez długi czas mówiono głównie o księżnej, która w przeciwieństwie do swojego teścia, całkowicie zniknęła. Król z kolei, mimo iż nie zrezygnował ze wszystkich swoich obowiązków, znacząco je ograniczył. Teraz do mediów napłynęły nowe informacje prosto z Pałacu. Wielu na nie czekało.

Nagłe wieści z Pałacu, stan zdrowia nie zostawia wątpliwości

Na początku roku z przykrością przyjęliśmy wiadomość o chorobie nowotworowej króla Karola III oraz Kate Middleton. Jak donoszono, ponoć podobna sytuacja zdrowotna bardzo ich do siebie zbliżyła, dzięki czemu byli dla siebie ogromnym wsparciem. Od początku jednak opinia publiczna wydawała się szczególnie przejęta samopoczuciem księżnej, która zniknęła na długi czas. Raptem kilkukrotnie aktualizowała informacje o swoim zdrowiu, aż w końcu kilka tygodni temu poinformowała, że zakończyła chemioterapię!

Co natomiast z królem? Jak wiadomo, jego leczenie nadal trwa. Mimo to stara się wypełniać swoje obowiązki, a nawet powrócił właśnie z 9-dniowej podróży do Australii i na Samoa, co niewątpliwie sporo go kosztowało, a także wymusiło na nim chwilowe przerwanie leczenia. Teraz też napłynęły nowe informacje prosto z Pałacu, które napawają optymizmem. Wygląda na to, że Karol III czuje się coraz lepiej i już po nowym roku będzie mógł śmielej poświęcić się swojej pracy. Pracownicy króla rozpoczęli już pracę nad nowym programem wizyt na przyszły rok!

Obecnie pracujemy nad zupełnie normalnie wyglądającym, pełnym programem podróży zagranicznych na przyszły rok. Świadomość, że możemy myśleć w tych kategoriach — z zastrzeżeniem zatwierdzenia ich przez lekarzy — jest dla nas bardzo ważna - przekazał brytyjskiej prasie wysoki rangą informator .

Jak się czuje król Karol III?

Źródło poinformowało również, że odbyta w ostatnich dniach podróż pozytywnie wpłynęła na króla. Ponoć dodało mu to energii, co niewątpliwie jest ważne podczas leczenia.

Podniosła go na duchu, poprawiła jego nastrój i pomogła w rekonwalescencji. W tym sensie ta podróż — pomimo swoich wymagań — była idealnym balsamem. Trudno przecenić radość, jaką król czerpie z wypełniania obowiązków i służby oraz z bycia w miejscach publicznych. To naprawdę podnosi na duchu. To widać - twierdzi informator.

Wygląda na to, że podobnie jak księżna Kate, również król Karol zaczyna wychodzić na prostą. W tym miejscu warto wspomnieć, że od czasu zakończenia chemioterapii żona Williama zdążyła już pokazać się publicznie, ale znowu zniknęła. Powodem ma być przerwa dzieci w szkole, która zakończy się dopiero na początku listopada. Middleton bardzo dba o spędzanie czasu z pociechami, a wolne od zajęć jest do tego świetną okazją.

