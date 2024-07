Suplikacja to jedna z technik autoprezentacji. Choć techniki te zazwyczaj kojarzą się z przedstawianiem siebie w jak najlepszym świetle, suplikacja to metoda, która polega na czymś całkiem odwrotnym – to celowe okazywanie niezaradności.

Nazwa „suplikacja” pochodzi z łaciny, suplicare oznacza bowiem błagać. Podczas klęsk czy oblężenia wierni śpiewali suplikacje, czyli pieśni błagalne, w których prosili o pomoc.

Na czym polega suplikacja?

Sposób kreowania wizerunku metodą suplikacji polega na prezentowaniu siebie jako osoby niezaradnej, podkreślaniu słabości, wręcz przedstawianiu siebie jako nieudacznika. Jaki może być tego cel? Ta strategia wykorzystuje jedną z niepisanych norm społecznych, która nakazuje pomagać osobom słabszym, które są od nas uzależnione. Osoba stosująca tę metodą okazuje więc bezradność, by w ten sposób uzyskać pomoc.

Kiedy stosowana jest suplikacja?

Dzięki strategii suplikacji, człowiek właściwie zostaje zwolniony ze wszelkich wysiłków i nie ma potrzeby, by dalej się starał coś zrobić. Zdarza się, że jest to wykorzystywane jako technika manipulacyjna, ponieważ sprawia to, że inni wyręczają manipulującego w jego obowiązkach. Kolokwialnie nazywa się to robieniem z siebie głupka.

Dużo osób przyznaje się, że co jakiś czas stosują tę metodę. Kobiety bazują na stereotypie słabej i bezbronnej płci pięknej, by mężczyzna pomógł im na przykład zatankować samochód. Panowie z kolei czasem udają, że nie mają pojęcia o gotowaniu i nawet wodę na herbatę mogą przypalić, byle partnerka wzięła na siebie obowiązki związane z przygotowaniem posiłków. Brzmi znajomo? Być może stosowaliście tę metodę i nawet o tym nie wiedzieliście.