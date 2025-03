Magda Mołek pokusiła się o apel do produkcji "Tańca z Gwiazdami". Wszystko za sprawą odpadnięcia Macieja Kurzajewskiego i Lenki Kliment. Czy to, co proponuje Mołek będzie wzięte pod uwagę przez producentów "Tańca z Gwiazdami"?

Reklama

Magda Mołek przeżywa odpadnięcie Macieja Kurzajewskiego z "Tańca z Gwiazdami"

Program "Taniec z Gwiazdami" ma dokładnie takie same zasady od lat. Tym razem produkcja pokusiła się o lekką zmianę. Pod koniec programu aż trzy pary otrzymały przykrą informację. Dwie z nich zmierzą się w dogrywce na początku kolejnego odcinka, a trzecia nie ma już szansy pokazać się na parkiecie show, ponieważ odpada od razu. Niestety, pierwszą parą opuszczającą program są Maciej Kurzajewski i Lenka Kliment, którzy byli zaskoczeni tym wynikiem. Podobnie zresztą jak Magda Mołek, która wystosowała apel do produkcji programu:

Przestałam oddychać(...) Maciej jest wspaniałym człowiekiem(...) Postuluje, aby twórcy tego formatu zrewidowali te zasady i tak jak w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo wszyscy powinni tańczyć przez 10 programów(...) bo może jakiś talent nam umknie bo odpadł w 1,2,3 odciinku - zaproponowała Magda Mołek.

Co więcej Magda Mołek zdradziła w naszym wywiadzie? Zobaczcie cały materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej!

Zobacz także:

Reklama