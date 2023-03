Żona Jakuba Rzeźniczaka zareagowała o pytanie o dziecko. Mocna odpowiedź

Sprawa alimentów, których zwiększenia domaga się Ewelina Taraszkiewicz, była partnerka Jakuba Rzeźniczaka i matka jego córki - 4-letniej Inez, kilka tygodni temu wywołała duże poruszenie w mediach. Kobieta ujawniła, że chce, by ojciec dziecka w większym stopniu partycypował w wydatkach na dziecko, które w związku z inflacją wyraźnie się zwiększyły. "Fakt" dotarł do informacji, z których wynika, że rozprawa sądowa w tym przedmiocie odbyć się ma właśnie 22 grudnia. Tymczasem piłkarz wciąż jest poza Polską i wraz z żoną, Pauliną Nowicką, cieszą się swoją podróż poślubną. Czy gwiazdor Wisły Płock weźmie udział w rozprawie? Jakub Rzeźniczak i Ewelina Taraszkiewicz walczą o alimenty Na początku grudnia pisaliśmy o tym, że była partnerka Jakuba Rzeźniczaka będzie walczyć o wyższe alimenty na córkę . Ewelina Taraszkiewicz opowiedziała o tym na łamach "Faktu". Wyznała, że to ona zabiegała o to, by ojciec widywał się z córką. Gdy piłkarz podniósł w mediach, że matka dziewczynki utrudnia kontakty, ona sama wystąpiła o ich sądową regulację. Jak zasugerowała, nawet to nie doprowadziło do regularnych kontaktów ojca z Inez. - Sąd przychylił się do mego wniosku. Do tej pory udało mu się pojawić aż raz. Zawsze miał wymówkę - podsumowała. Jak ustalił tabloid, to właśnie na 22 grudnia zaplanowana była rozprawa w tej sprawie, a jak wiadomo, piłkarz wciąż przebywa za granicą, gdzie wraz z Pauliną Nowicką cieszą się swoim miesiącem miodowym. Okazuje się jednak, że gwiazdor Wisły Płock weźmie udział w rozprawie. - Nie musi przerywać swej podróży. Rozprawa odbędzie się zdalnie, więc Rzeźniczak może zeznawać z dowolnego miejsca na ziemi. Zapewne więc będzie uczestniczył w rozprawie zza oceanu - przekonuje "Fakt". Zobacz także: Jakub Rzeźniczak staje w obronie naturalnych ust...