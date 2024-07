Joga ma na celu wzmocnienie ciała (hatha joga) oraz ducha. Pozycje jogistyczne (asany) to połączenie pracy nad własnym ciałem, duchem i oddechem. Joga odpręża, wycisza i pomaga powrócić do wewnętrznej równowagi duchowej. Osiąga się to głównie za pomocą intensywnej medytacji, technik oddechu oraz relaksacji. Jest również dobrym sposobem na zrzucenie kilku kilogramów i wzmocnienie mięśni.

Wybór konkretnego rodzaju jogi zależy od oczekiwań. W każdym z nich kładzie się nacisk na inny aspekt jogistyczny: oddech, spokój ducha, precyzję wykonania czy rzeźbienie ciała.

Joga Asthanga

Asthanga to jedna z najbardziej dynamicznych rodzajów jogi. Wymaga od ćwiczącego dobrej kondycji fizycznej, ponieważ pozycje jogistyczne (asany) są dynamiczne. Przeplecione jest skokami (vanyasami). Ten bardzo energiczny styl jogi spowoduje, że szybko zrzucisz zbędne kilogramy, jednocześnie wzmacniając i kształtując ciało.

Joga Vinyasa

Joga Vinyasa to rodzaj jogi, który powstał pod inspiracją Asthangi. Tutaj jednak nie mamy tak intensywnego ruchu, ponieważ styl ten kładzie nacisk na oddech. Nie mamy w Vinyasie określonego programu ruchów jogistycznych, przez co styl ten jest mniej rygorystyczny i dostosowany do osób, które lubią kreatywnie się ruszać.

Joga Sivananda

Joga Sivananda to najbardziej ogólny rodzaj jogi, który w swoim programie zawiera pozycje jogistyczne, techniki oddychania, techniki relaksacji, taniec czy śpiew. Nieodłącznym elementem tego stylu jest utrzymywanie diety wegetariańskiej, medytacje oraz skupienie się na pozytywnym myśleniu.

Joga Iyengar

Iyengar to joga statyczna, w której pozycje jogistyczne wykonywane są bardzo powoli i precyzyjnie. Pozostanie w asan jest długotrwałe i wykonuje się je przy użyciu różnych przedmiotów, np. wałków, klocków czy lin. Polecana osobom z bólem kręgosłupa lub wymagającym rehabilitacji.

Joga Kundalini

Kundalini to joga wyzwalająca „moc węża”. Opiera się na wyjątkowych i wyglądających imponująco pozycjach jogistycznych, które mają za zadanie wydobyć energię z okolicy kręgosłupa. Joga opiera się nie tylko na asanach, ale również na technikach oddychania oraz na śpiewie.

Joga jako styl aktywności fizycznej powiązana jest z religiami dalekiego wschodu – buddyzmem oraz hinduizmem. Szczególnie ważne w każdym jej rodzaju jest wyciszenie i wsłuchanie się we własny rytm ciała.